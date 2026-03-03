Clasament Superliga, după 29 de etape. Se cunosc cele şase formaţii calificate în play-off 

Luni seara s-a jucat ultimul meci din etapa a 29-a a Superligii de fotbal, Rapid Bucureşti reuşind să se impună cu greu, 2-1, pe terenul formaţiei Unirea Slobozia.

Rapid Bucureşti s-a impus greu pe terenul celor de la Unirea Slobozia - Facebook/AFC Unirea 04 Slobozia

Paraschiv a deschis scorul pentru giuleşteni, în minutul 24, după o centrare excelentă a lui Moruţan, însă apoi, inexplicabil, rapidiştii au luat piciorul de pe acceleraţie şi au permis adversarilor să reintre în meci.

Fotbaliştii Unirii au irosit câteva momente favorabile, înainte de a egala, în minutul 57, tocmai prin fostul rapidist Alexandru Albu.

Din fericire pentru giuleşteni, aceştia şi-au revenit rapid din pumni şi au rezolvat soarta celor trei puncte în minutul 67, când Dobre a fructificat o minge venită de la Borza.

Totuşi, chiar şi aşa, Rapid a ratat alte câteva ocazii importante pe final şi a fost aproape să fie taxată de echipa gazdă, Unirea fiind la un pas să profite de câteva momente de visare ale defensivei rapidiste.

Unirea Slobozia - Rapid Bucureşti s-a încheiat 1-2, iar asta înseamnă că Rapid intră în play-off de pe locul 2. Ea nu o mai poate prinde din urmă pe Universitatea Craiova, chiar dacă se impune în meciul direct, din ultima etapă a sezonului regulat, dar nici nu mai poate fi prinsă din urmă de Dinamo Bucureşti, principala urmăritoare, având avantajul meciurilor directe.

În celelalte partide din etapa a 29-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: AFC Hermannstadt - FC Botoşani 3-1, Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi 4-0, Universitatea Craiova - Metaloglobus Bucureşti 2-1, Farul Constanţa - CFR Cluj 1-2, Petrolul Ploieşti - Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1, Dinamo Bucureşti - FC Argeş 0-1, UTA Arad - FCSB 2-4.

Clasament Superliga

1 UNIV. CRAIOVA 29 17 8 4 52-26 59

2 FC RAPID 29 16 7 6 46-29 55

3 DINAMO 29 14 10 5 42-26 52

4 UNIV. CLUJ 29 15 6 8 45-26 51

5 CFR 1907 CLUJ 29 14 8 7 47-40 50

6 FC ARGEŞ 29 15 4 10 37-28 49

7 FCSB 29 13 7 9 47-37 46

8 FC BOTOŞANI 29 11 9 9 37-28 42

9 UTA ARAD 29 11 9 9 37-42 42

10 OŢELUL GALAŢI 29 11 8 10 39-30 41

11 FC FARUL 29 10 7 12 39-36 37

12 FC PETROLUL 29 6 11 12 23-31 29

13 FK CSIKSZEREDA 29 7 8 14 29-58 29

14 UNIREA SLOBOZIA 29 7 3 19 27-46 24

15 HERMANNSTADT 29 4 8 17 27-50 20

16 METALOGLOBUS 29 2 5 22 23-64 11

Practic, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, se cunosc cele şase echipe calificate în play-off şi care se vor bate, în mare măsură, pentru titlul de campioană şi pentru locurile de cupe europene. Cele şase sunt Universitatea Craiova, Rapid Bucureşti, Dinamo Bucureşti, CFR Cluj, Universitatea Cluj şi FC Argeş, piteştenii având avantajul meciurilor directe în raport cu ocupanta locului 7, FCSB.

În acest moment, prin înjumătăţire, cele şase echipe ar fi despărţite de cinci puncte, dar diferenţele se pot modifica în funcţie de rezultatele înregistrate în ultima etapă a sezonului regulat, când patru dintre cele şase echipe calificate în play-off se înfruntă în meciuri directe, fiind programate partidele Rapid Bucureşti - Universitatea Craiova şi CFR Cluj - Dinamo Bucureşti. Universitatea Cluj merge la FCSB, în timp ce FC Argeş poate profita de pe urma duelului cu Unirea Slobozia, de pe teren propriu. Tot în ultima etapă a sezonului regulat avem şi Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Farul Constanţa, Metaloglobus Bucureşti - UTA Arad, FC Botoşani - Petrolul Ploieşti, Oţelul Galaţi - AFC Hermannstadt.

