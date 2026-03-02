Drum de coşmar, cu multe emoţii pentru turiştii evacuaţi din Israel, care ar fi trebuit să plece, luni dimineaţă, din Cairo spre România. Un cuplu de români care s-a aflat într-un grup de pelerini care au trecut cu autocarul din Israel spre Egipt a povestit în exclusivitate pentru Observator prin ce tensiuni au trecut cu toţii. Au făcut un drum de 7 cu ore cu maşina, în aproape 21 de ore. Şase ore au stat numai în vamă, unde spun că li s-au scos bunuri din bagaje, iar când au ajuns aproape de destinaţie au aflat că nu mai pot zbura la prima oră spre România.

Daniela şi George se aflau în Betleem, la Mănăstirea Sfântului Sava, când au aflat că a început războiul.

"Au început să ne sune toate telefoanele de Ro-Alert extrem, că este stare de urgenţă şi că ne atacă. Şi în momentul acela s-a luat decizia să ne întoarcem la hotel", a spus Daniela în exclusivitate pentru Observator.

Numai că la hotel au trecut prin alte emoţii. Camera era la ultimul etaj şi toată noaptea au văzut pe cer rachetele.

Articolul continuă după reclamă

"Am fost cazaţi la etajul 7 din 7 şi era un hotel cu geamuri, în care vedeam absolut tot ce se întâmpla deasupra Ierusalimului. Seara am început să vedem rachetele. Vedeam cum sunt interceptate. Exploziile erau foarte, foarte violente, îţi dădeau impresia că sunt fix lângă tine. Vă spun sincer şi acum îmi tremură mâinile, doar când mă gândesc doar cum se simţeau acele rachete şi senzaţia pe care o aveam doar când le vedeam deasupra noastră. Ştiam, logic, că nu au cum să cadă deasupra noastră, însă nu-ţi poţi opri mintea în momente de genul, când vezi racheta că trece deasupra ta", a povestit George.

Ca să poată dormi, s-au refugiat la subsolul clădirii. Împreună cu cei din grup au decis să plece spre Cairo, cu autocarul pentru a fi preluaţi de avioanele Tarom programate să zboare luni dimineaţă.

"Am plătit fiecare pasager 320 de euro individual. În timp ce mergeam către graniţă, ni s-a spus că la graniţă trebuie să plătim 30 de euro. Ajungând la graniţă ne-au spus că pe lângă 30 de euro de persoană trebuie să mai plătim încă 30 de euro, taxa de intrare în Egipt şi încă 30 de euro să ne deschidă nu ştiu ce drum, de persoană, fiecare. Am plătit, dar după ce am plătit am mai stat vreo 4, 5 ore la graniţă", a mai spus Daniela.

Ea a povestit că taxa de urgenţă, pentru grăbirea formalităţilor vamale, a fost o bătaie de joc în plus. În total, s-a stat 6 ore în vamă.

"La graniţă ne-au luat prin surprindere cu sumele respective, să nu vă spun că s-a mai luat şi din bagaje, creme care le-au plăcut domnilor care ne-au controlat bagajele, faptul că ne-au ţinut atâtea ore şi în frig şi sub stresul ăsta...", a mărturisit Daniela.

Aproape de destinaţie, în autocar a venit un reprezentant al consulatului românesc de la Cairo, care i-a anunţat că nu vor mai pleca dimineaţă.

George şi Daniela sunt momentan în Cairo, cazaţi într-un hotel de agenţia de turism cu care au plecat în excursia organizată la Ierusalim. Ultimele informaţii pe care le-au primit arată că vor pleca din Egipt cu avionul, în jurul orei 23, şi ar urma să ajungă în România dimineaţă, în jurul orei două.

Olivia Păunescu Like Responsabilitate! Este primul cuvânt care îmi vine în minte, atunci când mă gândesc ce implică meseria de jurnalist, un job pe care l-am îmbrăţişat şi care m-a îmbrăţişat, la rândul lui, semn că lucrurile bune în viaţă se întâmplă... ➜

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰