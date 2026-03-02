Antena Meniu Search
Iran anunță închiderea strâmtorii Ormuz, artera petrolieră a lumii: Incendiem navele care încearcă să treacă

Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat luni seară că au închis traficului maritim în strâmtoarea Ormuz și că vor incendia orice navă care încearcă să treacă, relatează presa iraniană citată de Reuters. Prin Strâmtoarea Ormuz trece aproximativ 20% din petrolul mondial. Dacă această rută se închide, prețul țițeiului poate urca până la 100 de dolari pe baril.

de Redactia Observator

la 02.03.2026 , 23:18
Iran anunță închiderea strâmtorii Ormuz, artera petrolieră a lumii: Incendiem navele care încearcă să treacă Imagine din satelit: fum în urma unei explozii în portul Bandar Abbas, în Strâmtoarea Ormuz, 2 martie 2026 - Profimedia

"Strâmtoarea este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gardienilor Revoluției și marina militară vor da foc acelor nave”, a declarat Ebrahim Jabari, consilier al comandantului-șef al Gardienilor Revoluției, relatează Reuters.

De ce este importantă Strâmtoarea Ormuz

Supranumită artera de petrol a lumii, Strâmtoarea Ormuz se află între Oman și Iran. Ea leagă Golful Persic (la nord) de Golful Oman (la sud) și de Marea Arabiei. Are 33 km lățime în cel mai îngust punct, iar culoarul de navigație are doar 3 km lățime pe fiecare sens.

Aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol trece pe aici. Peste 20 de milioane de barili de țiței au tranzitat zilnic strâmtoarea anul trecut, potrivit datelor Vortexa.

Membrii OPEC precum Arabia Saudită, Iran, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak exportă cea mai mare parte a țițeiului lor pe această rută, în principal către Asia. Și Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de gaz natural lichefiat (GNL), trimite încărcăturile tot prin strâmtoare. 

Prețul ţiţeiului ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril

Războiul din Orientul Mijlociu a dus la tensiuni puternice pe piețele financiare și la creșterea prețului petrolului. Dar dacă pieţele financiare au reacţionat moderat la bombardamentele SUA şi ale Israelului asupra Iranului, cel mai mare risc pentru piațe este închiderea Strâmtorii Ormuz, scenariu care ar putea împinge cotaţiile ţiţeiului spre 100 de dolari pe baril, potrivit unei analize realizate de Ebury, o firmă globală de servicii financiare.

"Totuşi, evoluţia va depinde în mare măsură de mai mulţi factori incerţi, în special durata şi amploarea conflictului, precum şi situaţia din Strâmtoarea Ormuz. O suspendare completă a traficului prin principalul culoar maritim al Iranului ar reprezenta, probabil, cel mai mare risc pentru pieţe şi ar putea împinge contractele futures pe petrol (CFD) către pragul de 100 de dolari pe baril", susţin analiştii Ebury.

O creştere susţinută a preţurilor la petrol ar afecta negativ euro, întrucât Europa este importator net de energie, însă evoluţia va depinde în mare măsură de rapiditatea cu care conflictul va fi soluţionat. Totodată, analiştii arată că dolarul american se apreciază după atacul asupra Iranului, activele de refugiu şi monedele legate de mărfuri performează mai bine, iar volatilitatea pe piaţa valutară rămâne relativ moderată.

 

