A venit primăvara şi în calendar, dar şi în aer. Prima zi nu a dezamăgit. După ce am tremurat zdravăn, în sfârşit ne bucurăm de vreme călduroasă şi soare generos. Vestea bună e că ne răsfaţăm în continuare. Urmează zile însorite cu temperaturi de până la 19 grade Celsius.

Cel mai cald a fost astăzi la Băile Felix, 15 grade Celsius la prânz. Atât de plăcut, încă unii au ieşit la piscină.

"Soarele e minunat pentru plajă, pentru bronz. E o zi superbă". "Foarte frumoasă, nu mă aşteptam ca prima zi de primăvară să fie cu temperaturi de vară şi am venit să mă bronzez", spun oamenii.

Şi parcurile au fost pline. "E absolut divin, nu pot să cred că sunt 15 grade în termometre, pentru că aici la soare se simte lejer peste 20", spune un localnic.

Soarele a încălzit bine şi la Cluj-Napoca, 12 grade Celsius.

Nu e nevoie de termometru sau de date complicate din prognoza meteo pentru a vă arăta că a venit primăvara. Este suficient să privim în jur în acest parc, revenind la viaţă după 3 luni de iarnă. Aleile sunt pline de oameni dornici de mişcare, băncile sunt ocupate de cei care vor doar să simtă razele soarelului, iar terenurile de sport mişună de copii.

"Am ieşit afară la plimbare, mi-am luat şi nişte flori, dacă tot e 1 martie şi aşteptăm să vină zile cu cât mai mult soare", spune o tânără.

Frumos a fost azi şi la Bistriţa.

"E destul de cald. Am şi geacă la mine în caz de e mai frig, dar în mare parte nu trebuie", spune o tânără.

Încălzirea bruscă a vremii a generat şi fenomenul de inversiune termică, astfel că în zonele montane temperaturile au fost mai ridicate decât în regiunile joase.

Până spre mijlocul săptămânii viitoare, vremea va rămâne mai caldă în vest, centru și nord-vest, unde temperaturile maxime vor atinge 16-17 grade. Spre weekendul viitor, însă, valorile termice vor scădea din nou, mai ales în jumătatea estică a țării.

