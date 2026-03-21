Trump avertizează aliaţii că Strâmtoarea Ormuz "nu e problema SUA"

"Ne apropiem foarte mult de atingerea obiectivelor noastre, în timp ce analizăm reducerea treptată a marilor noastre eforturi militare din Orientul Mijlociu", a declarat Donald Trump.

Noua poziţie adoptată de Statele Unite a fost anunţată de Donald Trump pe reţeaua sa socială. Liderul american a declarat că nu mai are mult până îşi atinge obiectivele şi chiar ar putea să mai reducă din intensitatea atacurilor.

"Cred că am câştigat. Am distrus totul. Ne deplasăm liber. Din punct de vedere militar, tot ce fac ei este să blocheze Strâmtoarea. Dar, din punct de vedere militar, sunt înfrânţi", a mai precizat preşedintele american.

În aceeaşi postare, Trump a părut ca lasă în grija altor state blocada din Strâmtoarea Ormuz.

"Ştiţi, noi nu folosim Strâmtoarea. Noi nu - Statele Unite. Nu avem nevoie de ea. Europa are nevoie de ea", a mai spus el.

Iranul se îndoieşte de noile afirmaţii venite de la Washington şi e de părere că totul este mai degrabă o strategie menită să stingă criza petrolului. De la Teheran continuă să curgă noi ameninţări care vizează mai nou obiectivele turistice de pretutindeni.

"Staţiunile, zonele de agrement şi centrele turistice din întreaga lume nu vor mai fi sigure pentru dumneavoastră", a spus o prezentatoare TV a postului de stat, citând un militar.

Noile informaţii contradictorii despre evoluţia războiului vin şi în contextul în care Statele Unite au trimis în regiune elicoptere de luptă şi avioane proiectate pentru misiuni de luptă la joasă altitudine, dar şi un grup de elită format din 2.200 de puşcaşi marini. Jurnaliştii din presa internaţională vorbesc în continuare despre pregătirea unei invazii terestre.

În cadrul unei ofensive, administraţia Trump ia în calcul ocuparea insulei Kharg, aflată la 24 de kilometri de Iran. Pe teritoriul de opt kilometri lungime trece conducta de gaz prin care republica islamică exportă 90% din petrol.

"Poate am un plan sau poate nu, dar cum aş putea să spun asta unui reporter? Nu pot să vă spun asta. Este, desigur, un loc despre care se vorbeşte (n.r. - insula Kharg), dar nu pot spune acum", a adăugat Trump.

O nouă poziţie în conflict pare să aibă şi Marea Britanie. După ce a spus nu, Keir Starmer a dat undă verde armatei americane să-i folosească bazele militare pentru pentru a lovi bazele de rachete iraniene care atacă navele din Strâmtoarea Ormuz. Donald Trump însă susţine că reacţia este una întârziată.

"Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional".

Un mesaj a venit şi de la Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că România se alătură ţărilor care militează pentru deblocarea Strâmtorii. Vorbim de Marea Britanii, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Japonia.

În acest timp, luptele au continuat în regiune. Un proiectil a căzut în Oraşul Vechi din Ierusalim, în apropierea locurilor sfinte. Fragmentele au lovit la doar câteva sute de metri de Zidul Plângerii şi de Bazilica Sfântului Mormânt. Nu au fost înregistrate victime.

De atacurile iraniene ar fi fost vizată şi baza militară Diego Garcia din Oceanul Indian pe care o împart Statele Unite şi Marea Britanie. Instalaţia nu a fost însă atinsă.