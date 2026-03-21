Râzboi în Iran, ziua 22. Statele Unite schimbă tonul în războiul cu Iranul. Donald Trump se laudă că a câştigat deja, şi ia în calcul să reducă treptat din operaţiunile militare. Exclude totuşi un armistiţiu şi pune în grija aliaţilor criza din strâmtoarea Ormuz. În încercarea de a reduce preţurile la combustibil, administraţia Trump elimină sancţiunile pentru 140 de milioane de barili de petrol iranian. Informaţiile apărute în presa internaţională îl însă contrazic pe Trump. Reuters, CNN sau CBS vorbesc despre o posibilă creştere a numărului de trupe americane, dar şi o posibilă invazie. Între timp, Iranul deschide negocieri cu Japonia pentru a oferi acces navelor japoneze la strâmtoarea Ormuz şi transmite că cea mai "eficientă" cale de a ridica blocada sunt discuţiile directe cu Teheranul.

de Redactia Observator

la 21.03.2026 07:42
Preşedintele SUA, Donald Trump, în timpul unei conferinţe de presă Preşedintele SUA, Donald Trump, în timpul unei conferinţe de presă Profimedia Galerie (2)
21.03.2026, 08:27

Bază diplomatică a SUA din Bagdad, în flăcări după trei atacuri succesive

Un incendiu de proporții a izbucnit la o instalație diplomatică a Statelor Unite din Bagdad, după o serie de atacuri, potrivit unor surse din capitala Irakului, citate de BBC.

Surse locale au declarat pentru AFP că hub-ul diplomatic și logistic, care găzduiește și personal militar american, a fost vizat de cel puțin trei atacuri. Focul ar fi izbucnit după al treilea impact.

21.03.2026, 07:50

Petrolul Brent se tranzacționează în jurul a 112 dolari/baril

Petrolul Brent se tranzacționează sâmbătă dimineaţă la aproximativ 112 dolari pe baril, potrivit Trading Economics.

21.03.2026, 07:49

Iranul ar putea permite navelor japoneze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat pentru agenţia japoneză Kyodo News că Iranul este pregătit să permită trecerea navelor cu legături japoneze prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit BBC.

Araghchi a afirmat că discuţiile cu partea japoneză au început deja, în vederea unei ridicări temporare a blocadei, relatează publicaţia.

Un oficial guvernamental japonez a declarat pentru Kyodo că "negocierile directe cu partea iraniană sunt cea mai eficientă cale de a ridica blocada", ca răspuns la declaraţiile lui Araghchi.

Acesta a adăugat că trebuie manifestată maximă prudenţă pentru a nu provoca Statele Unite, subliniind că, chiar dacă navelor japoneze li s-ar permite trecerea prin această rută, acest lucru nu ar rezolva criza energetică în curs.

Un alt oficial din Ministerul japonez de Externe a declarat pentru Kyodo că "adevărata intenţie" din spatele declaraţiei lui Araghchi trebuie "evaluată cu atenţie".

21.03.2026, 07:48

Israelul lansează noi atacuri asupra Teheranului, anunță IDF

Armata israeliană (IDF) a anunțat că desfășoară lovituri asupra unor "ținte ale regimului terorist iranian" în Teheran, capitala Iranului.

Anunțul vine după atacuri israeliene asupra Libanului. IDF a precizat că a vizat zona Beirutului și a emis, cu puțin timp înainte, un avertisment de evacuare pentru șapte cartiere din sudul orașului, înainte de declanșarea operațiunii.

21.03.2026, 07:46

SUA ridică temporar blocada petrolului iranian, în plin război

Administraţia Trump a acordat vineri seară o licenţă temporară care permite Iranului să vândă petrolul aflat deja pe petroliere în larg, informează CNN. Este vorba despre o cantitate semnificativă: 140 de milioane de barili, suficientă pentru a acoperi cererea mondială de petrol timp de aproximativ o zi şi jumătate, potrivit Administraţiei pentru Informaţii Energetice din SUA.

Statele Unite au impus sancţiuni asupra petrolului iranian în mod intermitent timp de decenii, iar administraţia Trump a blocat vânzările de ţiţei ale ţării după ce s-a retras din acordul nuclear cu Iranul în 2018, mai scrie News.ro.

Modul în care este văzută această derogare temporară, valabilă o lună, ar putea fi problematic. Statele Unite sunt în război cu Iranul, iar licenţa permite Teheranului să vândă petrol supus sancţiunilor pentru a-şi finanţa conflictul împotriva SUA şi a aliaţilor săi.

Totuşi, Iranul îşi vindea oricum petrolul. China este cel mai mare cumpărător al său, iar Iranul permitea petrolierelor să traverseze Strâmtoarea Ormuz, în mod normal restricţionată. Între timp, preţurile globale ale petrolului au crescut pe durata conflictului până la aproximativ 110 dolari pe baril. Administraţia încearcă să folosească orice instrument disponibil pentru a ţine sub control preţurile, inclusiv prin ridicarea sancţiunilor pentru sute de milioane de barili de petrol rusesc, săptămâna trecută.

Vânzarea petrolului iranian ar fi avut loc probabil oricum - iar în acest mod se pot deschide vânzările şi către ţările occidentale, nu doar către China. În plus, din cauza sancţiunilor financiare existente, Iranul ar putea avea dificultăţi în a accesa veniturile obţinute, a declarat vineri secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

"Iranul va avea dificultăţi în accesarea oricăror venituri generate, iar Statele Unite vor continua să menţină presiunea maximă asupra Iranului şi asupra capacităţii sale de a accesa sistemul financiar internaţional", a spus Scott Bessent.

Decizia a fost lăudată de David Malpass, fost preşedinte al Băncii Mondiale şi oficial al Trezoreriei în primul mandat al lui Trump, care a numit-o "un pas economic puternic".

21.03.2026, 07:46

CBS: SUA pregătesc scenarii pentru trimiterea de trupe la sol în Iran

Oficiali militari americani lucrează la planuri detaliate pentru posibilitatea desfășurării de trupe terestre în Iran, relatează CBS, partenerul BBC din SUA, citând mai multe surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit acelorași surse, oficiali de rang înalt din Pentagon au făcut solicitări concrete pentru pregătirea unui astfel de scenariu.

Planificarea include inclusiv discuții despre modul în care Statele Unite ar gestiona capturarea și detenția soldaților iranieni, în cazul în care trupe americane ar ajunge pe teritoriul Iranului, au declarat doi dintre oficiali pentru CBS.

21.03.2026, 07:45

Bursele europene, în scădere pe fondul crizei combustibililor

Acţiunile europene au încheiat în scădere şedinţa de vineri, după o revenire de scurtă durată, pe măsură ce preţurile petrolului au crescut, iar investitorii au evaluat tonul precaut al băncilor centrale, alimentând aşteptările privind noi majorări de dobânzi, transmite CNBC.

Indicele pan-european Stoxx 600 a închis în scădere cu 1,7%, ştergând câştigurile din prima parte a zilei, iar toate marile burse regionale au terminat pe minus. DAX din Germania a scăzut cu 2,01%, FTSE MIB din Italia cu 1,97%, CAC 40 din Franţa cu 1,82%, FTSE 100 din Marea Britanie cu 1,44%, iar IBEX 35 din Spania cu 1,14%.

Dimineaţa adusese o scurtă revenire, după scăderile puternice din ziua precedentă, însă escaladarea conflictului dintre Statele Unite şi Iran a reaprins temerile privind un şoc energetic şi presiuni inflaţioniste la nivel global.

Preţul petrolului Brent a atins în cursul săptămânii niveluri de până la 119 dolari pe baril, accentuând aversiunea faţă de risc şi determinând vânzări pe majoritatea claselor de active. 

Pe segmentul corporativ, acţiunile companiei britanice Smiths Group au scăzut cu 9,9%, după ce rezultatele pe primul semestru au ratat estimările de creştere a veniturilor. În acelaşi timp, compania a anunţat un nou program de răscumpărare de acţiuni şi planuri de returnare a 1,5 miliarde de lire către acţionari până în 2027.

Preţurile petrolului au continuat să crească, în pofida declaraţiilor secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a sugerat posibilitatea relaxării sancţiunilor asupra petrolului iranian pentru a tempera costurile energetice. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,1%, la 109,81 dolari pe baril, iar petrolul american WTI a avansat cu 3,3%, la 99,30 dolari. În prezent, preţul petrolului Brent a ajuns la 112 dolari pe baril. 

Pe piaţa obligaţiunilor, randamentele titlurilor de stat britanice au continuat să crească, pe fondul temerilor privind inflaţia generată de scumpirea energiei. Randamentul obligaţiunilor pe 10 ani a atins cel mai ridicat nivel din 2008, apropiindu-se de 5%, iar cel al obligaţiunilor pe 2 ani a urcat la aproximativ 4,58%.

Datele oficiale au arătat că împrumuturile sectorului public din Marea Britanie au ajuns la 14,3 miliarde de lire în februarie, peste aşteptări, ceea ce a amplificat presiunile asupra costurilor de finanţare.

21.03.2026, 07:44

Obiectivele militare ale SUA în războiul cu Iranul

În cadrul zborului cu Air Force One, pe ruta Washington - West Palm Beach, jurnaliștii aflați la bord au primit copii tipărite ale celui mai recent mesaj publicat de Donald Trump pe Truth Social, în care vorbește despre "reducerea treptată" a operațiunilor militare americane din Iran, relatează BBC.

Este un tip de abordare pe care președintele îl folosește atunci când vrea să dea mai multă greutate unor mesaje din social media.

Un gest similar a avut loc și în octombrie anul trecut, în timpul zborului de întoarcere în Statele Unite, după întâlnirea din Coreea de Sud cu liderul chinez Xi Jinping.

Mesajul despre Iran pare atent construit și include o listă numerotată a obiectivelor militare ale SUA în acest conflict. Președintele, care a călătorit în Florida alături de secretarul de stat Marco Rubio, și-a ales cuvintele cu grijă, într-un registru diplomatic.

Totuși, afirmația că Statele Unite nu vor prelua conducerea în asigurarea securității Strâmtorii Ormuz ar putea să nu fie pe placul aliaților americani.

21.03.2026, 07:42

Trump avertizează aliaţii că Strâmtoarea Ormuz "nu e problema SUA"

"Ne apropiem foarte mult de atingerea obiectivelor noastre, în timp ce analizăm reducerea treptată a marilor noastre eforturi militare din Orientul Mijlociu", a declarat Donald Trump.

Noua poziţie adoptată de Statele Unite a fost anunţată de Donald Trump pe reţeaua sa socială. Liderul american a declarat că nu mai are mult până îşi atinge obiectivele şi chiar ar putea să mai reducă din intensitatea atacurilor.

"Cred că am câştigat. Am distrus totul. Ne deplasăm liber. Din punct de vedere militar, tot ce fac ei este să blocheze Strâmtoarea. Dar, din punct de vedere militar, sunt înfrânţi", a mai precizat preşedintele american.

În aceeaşi postare, Trump a părut ca lasă în grija altor state blocada din Strâmtoarea Ormuz.

"Ştiţi, noi nu folosim Strâmtoarea. Noi nu - Statele Unite. Nu avem nevoie de ea. Europa are nevoie de ea", a mai spus el.

Iranul se îndoieşte de noile afirmaţii venite de la Washington şi e de părere că totul este mai degrabă o strategie menită să stingă criza petrolului. De la Teheran continuă să curgă noi ameninţări care vizează mai nou obiectivele turistice de pretutindeni.

"Staţiunile, zonele de agrement şi centrele turistice din întreaga lume nu vor mai fi sigure pentru dumneavoastră", a spus o prezentatoare TV a postului de stat, citând un militar.

Noile informaţii contradictorii despre evoluţia războiului vin şi în contextul în care Statele Unite au trimis în regiune elicoptere de luptă şi avioane proiectate pentru misiuni de luptă la joasă altitudine, dar şi un grup de elită format din 2.200 de puşcaşi marini. Jurnaliştii din presa internaţională vorbesc în continuare despre pregătirea unei invazii terestre.

În cadrul unei ofensive, administraţia Trump ia în calcul ocuparea insulei Kharg, aflată la 24 de kilometri de Iran. Pe teritoriul de opt kilometri lungime trece conducta de gaz prin care republica islamică exportă 90% din petrol.

"Poate am un plan sau poate nu, dar cum aş putea să spun asta unui reporter? Nu pot să vă spun asta. Este, desigur, un loc despre care se vorbeşte (n.r. - insula Kharg), dar nu pot spune acum", a adăugat Trump.

O nouă poziţie în conflict pare să aibă şi Marea Britanie. După ce a spus nu, Keir Starmer a dat undă verde armatei americane să-i folosească bazele militare pentru pentru a lovi bazele de rachete iraniene care atacă navele din Strâmtoarea Ormuz. Donald Trump însă susţine că reacţia este una întârziată.

"Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional".

Un mesaj a venit şi de la Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că România se alătură ţărilor care militează pentru deblocarea Strâmtorii. Vorbim de Marea Britanii, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Japonia.

În acest timp, luptele au continuat în regiune. Un proiectil a căzut în Oraşul Vechi din Ierusalim, în apropierea locurilor sfinte. Fragmentele au lovit la doar câteva sute de metri de Zidul Plângerii şi de Bazilica Sfântului Mormânt. Nu au fost înregistrate victime.

De atacurile iraniene ar fi fost vizată şi baza militară Diego Garcia din Oceanul Indian pe care o împart Statele Unite şi Marea Britanie. Instalaţia nu a fost însă atinsă.

