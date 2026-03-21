Condițiile Teheranului pentru încetarea războiului. Pezeshkian: SUA și Israel au lansat atacuri nejustificate

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, sâmbătă, că "încetarea imediată a agresiunii" SUA şi a Israelului împotriva Iranului, precum şi garanţii că astfel de atacuri nu se vor repeta în viitor reprezintă condiţiile pentru a se pune capăt războiului în Orientul Mijlociu, scrie EFE, citat de Agerpres.

de Daniela Ciucă

la 21.03.2026 , 16:46
"Condiţia pentru încetarea războiului şi a conflictului în regiune este încetarea imediată a agresiunii din partea Statelor Unite şi a regimului sionist, precum şi garanţia că aceasta nu se va repeta în viitor", a declarat Pezeshkian într-o convorbire telefonică cu premierul indian Narendra Modi, potrivit agenţiei de presă locale Irna.

Preşedintele iranian a subliniat că nu Iranul a "declanşat războiul" şi a acuzat SUA şi Israelul că au lansat atacuri "fără justificare şi fără o bază legală" în toiul negocierilor asupra programului nuclear al ţării sale, ceea ce a dus la uciderea unor înalţi oficiali militari şi a unor civili, cerând încetarea a ceea ce a calificat drept acţiuni "inumane şi imorale".

De asemenea, Pezeshkian a respins argumentele invocate de Washington pentru a justifica ofensiva militară, în special presupusa intenţie de a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare, şi a reiterat faptul că Republica islamică desfăşoară un program în scopuri paşnice şi este dispusă să-şi supună activităţile nucleare supravegherii internaţionale.

Iranul propune crearea unui mecanism regional de securitate

Preşedintele iranian a subliniat, de asemenea, necesitatea consolidării unităţii între ţările din regiune şi a propus crearea unui mecanism regional de securitate pentru a garanta stabilitatea fără intervenţia actorilor externi.

La rândul său, Narendra Modi a exprimat preocuparea Indiei cu privire la amplificarea tensiunilor în Orientul Mijlociu şi a susţinut necesitatea de a se reveni cât mai curând posibil la calea dialogului, potrivit agenţiei Irna.

Şeful guvernului indian a avertizat, de asemenea, asupra riscurilor pe care le implică atacurile asupra infrastructurilor energetice pentru securitatea globală şi a subliniat importanţa garantării libertăţii de navigaţie în Golful Persic, într-o aluzie la blocarea de către Iran a strategicei strâmtori Ormuz, prin care trece 20 % din producţia mondială de ţiţei. 

Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: &#8220;Acum o săptămână m-a sunat&#8221;
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
