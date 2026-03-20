România se alătură statelor dispuse să sprijine deblocarea Strâmtorii Ormuz. Anunţul lui Nicuşor Dan

România se alătură demersului internațional pentru menținerea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, în contextul impactului major asupra piețelor energetice, efectele fiind resimţile şi în România. Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că ţara noastră își reafirmă decizia de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu.

"Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale.

Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare." a transmis preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Efectele blocării Strâmtorii Ormuz, resimţite în întreaga lume

Această declaraţie este transmisă în contextul în care SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Pentagonul a trimis elicoptere Apache și avioane A-10 pentru a neutraliza bărcile rapide și dronele iraniene care operează în strâmtoare. Tot astăzi, Marea Britanie a fost de acord să permită SUA să folosească bazele sale pentru lovituri asupra unor ținte iraniene legate de Strâmtoarea Ormuz.

Efectele sunt resimţite puternic în România. Astăzi, motorina și benzina au atins un maximum istoric, iar peste noapte preţurile au crescut cu 20 de bani în plus. A 12-a creștere a prețului de la începutul războiului din Golf a dus benzina standard la peste 9 lei în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie periculos de 10 lei.

De asemenea, din cauza războiului din Iran, se estimează creşteri de preţuri cu 15% pentru alimente. Pâinea, spre exemplu, ar putea costa mai mult cu 10% şi asta pentru că atât motorina cât şi gazul contează enorm în preţul final.

