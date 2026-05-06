SUA şi Iran, mai aproape ca niciodată de un acord pentru încheierea războiului. Preţul petrolului scade

SUA și Iranul negociază un acord de o pagină care ar putea reprezenta primul pas spre oprirea războiului. În acest context, administrația lui Donald Trump a suspendat temporar operațiunea "Project Freedom", misiunea americană de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Piețele au reacționat imediat. Prețul petrolului Brent a scăzut sub pragul de 100 de dolari pe baril, apoi s-a stabilizat la 103 dolari.

Casa Albă crede că se apropie de un acord cu Iranul pentru a pune capăt războiului şi a stabili un cadru pentru negocieri mai detaliate privind programul său nuclear, dezvăluie site-ul de ştiri Axios, citând oficiali americani şi alte două surse puse la curent cu evoluţiile. Şi Reuters transmite, citând o sursă pakistaneză, că SUA și Iranul sunt aproape de un acord preliminar de o pagină pentru încheierea războiului.

Trump amenință Iranul cu bombardamente

"Dacă Iranul nu este de acord, încep bombardamentele", a reacționat Donald Trump pe platforma Truth Social. Nu este clar dacă se referea direct la acordul de o pagină aflat în negociere.

Trump a anunțat că operațiunea de redeschidere a Strâmtorii Ormuz este suspendată

Președintele SUA a declarat că operațiunea pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, denumită de americani "Project Freedom", va fi suspendată pentru o scurtă perioadă, pentru a vedea dacă un acord poate fi finalizat și semnat, deși blocada rămâne în vigoare.

Preţul petrolului scade, dar rămâne ridicat

La vestea că Statele Unite și Iranul se apropie de un acord inițial de pace, prețul petrolului s-a prăbușit pentru scurt timp. Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 10,07 dolari, adică 9,2%, ajungând la 99,80 dolari pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate a scăzut cu 10,79 dolari, adică 10,6%, până la 91,48 dolari. Ulterior, Brentul a revenit la 103 dolari pe baril.

Ce prevede memorandumul de o pagină, în 14 puncte

Potrivit Axios, SUA aşteaptă răspunsuri iraniene la câteva puncte-cheie în următoarele 48 de ore, subliniind că nu s-a convenit nimic, dar precizând că părţile nu s-au aflat vreodată mai aproape de un acord de la începutul războiului.

Pe lângă alte prevederi, acordul ar implica angajarea Iranului la un moratoriu privind îmbogăţirea uraniului, iar SUA s-ar angaja la ridicarea sancţiunilor şi deblocarea a miliarde de dolari din fonduri iraniene îngheţate. De asemenea, scrie Axios, ambele părţi vor ridica restricţiile privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Memorandumul de înţelegere de o pagină, în 14 puncte, este negociat între trimişii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi mai mulţi oficiali iranieni, atât direct, cât şi prin intermediul unor mediatori, menţionează Axios. În forma sa actuală, memorandumul ar declara sfârşitul războiului din regiune şi începutul unei perioade de 30 de zile de negocieri asupra unui acord detaliat privind deschiderea Strâmtorii Ormuz, limitarea programului nuclear iranian şi ridicarea sancţiunilor americane, a adăugat Axios.

Restricţiile Iranului asupra navigaţiei prin strâmtoare şi blocada navală americană vor fi ridicate gradual în această perioadă de 30 de zile. Axios relatează, citând un oficial american, că, dacă negocierile eşuează, forţele americane vor fi capabile să reinstituie blocada sau să reia acţiunea militară.

Iranul a anunţat mai devreme, în cursul zilei de miercuri, că va accepta un acord de pace doar dacă este "corect", după ce Donald Trump a suspendat o misiune navală de trei zile care avea misiunea redeschiderii Strâmtorii Ormuz.

Reuters menţionează că nu a putut confirma informaţiile difuzate de Axios. Departamentul de Stat al SUA şi Casa Albă nu au răspuns imediat unei solicitări de a comenta informaţia.

Aceste negocieri s-ar putea desfăşura la Islamabad sau la Geneva, au declarat două surse pentru Axios, potrivit AFP.

Trei surse afirmă că durata moratoriului privind îmbogăţirea uraniului ar fi de cel puţin 12 ani. Iranul a propus un moratoriu de 5 ani, în timp ce SUA au solicitat 20 de ani.

De asemenea, două surse "au afirmat că Iranul ar accepta ridicarea de pe teritoriul său a uraniului îmbogăţit, o prioritate-cheie pentru SUA pe care Teheranul a respins-o până acum".

