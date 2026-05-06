O navă franceză a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți

Compania franceză de transport maritim CMA CGM anunță că o navă container a fost "ținta unui atac" în Strâmtoarea Ormuz, în contextul în care preşedintele american Donald Trump a anunţat că a întrerupt temporar misiunea de escortare a navelor prin Ormuz. Potrivit primelor informaţii, nava a fost avariată iar câţiva membri ai echipajului au fost răniţi, scrie France24.

"CMA CGM San Antonio a fost ținta unui atac ieri, în timp ce tranzita Strâmtoarea Ormuz, incident care a provocat răni în rândul membrilor echipajului și avarii navei", a transmis compania, adăugând că persoanele rănite au fost evacuate pentru a primi îngrijiri medicale.

Operaţiunea SUA în Ormuz, suspendată

Președintele Donald Trump a declarat marți seară că suspendă efortul Statelor Unite de a ghida navele blocate să iasă din Strâmtoarea Ormuz, pentru a finaliza un acord cu Iranul, însă blocada impusă de forțele americane asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare. Înainte de a da vestea, liderul american minimaliza conflictul.

"Suntem într-o mică încăierare pe plan militar. O numesc 'încăierare' pentru că Iranul nu are nicio șansă. [...] Ei joacă la cacealma, dar, permiteți-mi să vă spun, vor să ajungă la o înțelegere. Și cine nu ar face-o, când armata lor a dispărut complet", a spus președintele SUA, Donald Trump.

