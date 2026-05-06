O navă franceză a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți

Compania franceză de transport maritim CMA CGM anunță că o navă container a fost "ținta unui atac" în Strâmtoarea Ormuz, în contextul în care preşedintele american Donald Trump a anunţat că a întrerupt temporar misiunea de escortare a navelor prin Ormuz. Potrivit primelor informaţii, nava a fost avariată iar câţiva membri ai echipajului au fost răniţi, scrie France24.

de Redactia Observator

la 06.05.2026 , 11:03
O navă franceză a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți Imagine ilustrativă. 23 aprilie 2026 - ProfiMedia
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

O navă container deținută de compania franceză de transport maritim CMA CGM a fost "ținta unui atac" în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat gigantul din domeniul transportului naval, citat de France24.

"CMA CGM San Antonio a fost ținta unui atac ieri, în timp ce tranzita Strâmtoarea Ormuz, incident care a provocat răni în rândul membrilor echipajului și avarii navei", a transmis compania, adăugând că persoanele rănite au fost evacuate pentru a primi îngrijiri medicale.

Operaţiunea SUA în Ormuz, suspendată

Articolul continuă după reclamă

Președintele Donald Trump a declarat marți seară că suspendă efortul Statelor Unite de a ghida navele blocate să iasă din Strâmtoarea Ormuz, pentru a finaliza un acord cu Iranul, însă blocada impusă de forțele americane asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare. Înainte de a da vestea, liderul american minimaliza conflictul.

"Suntem într-o mică încăierare pe plan militar. O numesc 'încăierare' pentru că Iranul nu are nicio șansă. [...] Ei joacă la cacealma, dar, permiteți-mi să vă spun, vor să ajungă la o înțelegere. Și cine nu ar face-o, când armata lor a dispărut complet", a spus președintele SUA, Donald Trump.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi iran stramtoarea ormuz ormuz franta nava
Înapoi la Homepage
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Pentru nord-coreeni, fiica minoră a lui Kim Jong Un este un „fashion icon”. Însă ținutele ei spun mult mai multe lucruri
Pentru nord-coreeni, fiica minoră a lui Kim Jong Un este un „fashion icon”. Însă ținutele ei spun mult mai multe lucruri
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Comentarii


Întrebarea zilei
Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari?
Observator » Ştiri externe » O navă franceză a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.