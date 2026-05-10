Incident tulburător într-un salon din Brazilia. Supărată din cauza unei tunsori nereuşite, o clientă şi-a înjunghiat hairstylistul.

Lais Gabriela Barbosa da Cunha a făcut o criză de nervi într-un salon din São Paulo, marți, fiind nemulțumită de rezultatul unui tratament de vopsire și texturare a părului, scrie Daily Mail.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere o arată pe femeia de 27 de ani stând în apropierea stilistului Eduardo Ferrari în timp ce acesta tundea un alt client.

Profitând că bărbatul era cu spatele, femeia a scos un cuțit din geantă și l-a înjunghiat între omoplați.

Imobilizată de colegii bărbatului

Doi bărbați au intervinit imediat și o imobilizează pe Da Cunha, în timp ce Ferrari se întoarce șocat. După ce a realizat ce s-a întâmplat, hairstylistul a fugit panicat spre ieșire.

Alte imagini o arată pe Da Cunha ținută de agenți de securitate, în timp ce alți angajați ai salonului se apropie și o lovesc. Deși atacul a avut loc săptămâna aceasta, conflictul a început în urmă cu o lună, când femeia a mers la salon pentru tratamentul de păr.

Angajații au declarat că aceasta părea mulțumită de rezultat când a plecat de la programarea din 7 aprilie și chiar s-a lăudat pe rețelele sociale cu noua coafură.

Însă câteva zile mai târziu, ea a început să trimită plângeri salonului, cerând rambursarea banilor și spunând, potrivit acuzațiilor, că vrea să-i „dea foc” stilistului Ferrari, în vârstă de 29 de ani.

Da Cunha a fost informată că nu va primi banii înapoi, deoarece procedura fusese efectuată „conform înțelegerii”, însă reclamațiile au continuat.

Pe internet, femeia a susținut că tratamentul a făcut-o să arate ca personajul de benzi desenate Jimmy Five, cunoscut în portugheză drept Cebolinha.

„Mi-a luat părul și l-a ciopârțit cu foarfeca de filat. După cum vedeți, bretonul meu arată ca al lui Cebolinha.”

Când a apărut neanunțată la salon marți, femeia a cerut o soluție imediată. Portarul clădirii a fost chemat să o scoată afară deoarece provoca scandal, cu doar câteva momente înainte de atac.

După incident, unul dintre angajați a reușit să-i ia cuțitul. Ferrari a fost ulterior examinat de medici, iar rana a fost considerată superficială.

Hairstylistul, decis să îşi facă dreptate

Angajații le-au spus polițiștilor că Da Cunha ar fi strigat că Ferrari „va muri într-un fel sau altul” dacă nu îi sunt returnați banii și că ar fi amenințat inclusiv că va angaja pe cineva să-l ucidă. Femeia ar fi recunoscut atacul și a admis că înainte de agresiune i-a adresat hairstylistului insulte homofobe.

Ferrari a transmis ulterior într-un comunicat: „Echipa noastră juridică urmărește îndeaproape cazul și ia măsurile necesare, după ce poliția a încadrat incidentul drept agresiune ușoară. Nu putem normaliza și nici păstra tăcerea în fața unor astfel de situații. Tentativa de omor este o infracțiune extrem de gravă și trebuie tratată ca atare. Vom face și o analiză completă a măsurilor noastre de securitate, inclusiv căutarea unui nou spațiu cu protecție mai bună pentru siguranța lui Edu și a întregii echipe.”

