Supărată din cauza unei tunsori nereuşite, o clientă şi-a înjunghiat hairstylistul

Incident tulburător într-un salon din Brazilia. Supărată din cauza unei tunsori nereuşite, o clientă şi-a înjunghiat hairstylistul.

de Redactia Observator

la 10.05.2026 , 18:43
Supărată din cauza unei tunsori nereuşite, o clientă şi-a înjunghiat hairstylistul Clienta suparată - captura video
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lais Gabriela Barbosa da Cunha a făcut o criză de nervi într-un salon din São Paulo, marți, fiind nemulțumită de rezultatul unui tratament de vopsire și texturare a părului, scrie Daily Mail.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere o arată pe femeia de 27 de ani stând în apropierea stilistului Eduardo Ferrari în timp ce acesta tundea un alt client.

Profitând că bărbatul era cu spatele, femeia a scos un cuțit din geantă și l-a înjunghiat între omoplați.

Articolul continuă după reclamă

Imobilizată de colegii bărbatului

Doi bărbați au intervinit imediat și o imobilizează pe Da Cunha, în timp ce Ferrari se întoarce șocat. După ce a realizat ce s-a întâmplat, hairstylistul a fugit panicat spre ieșire.

Alte imagini o arată pe Da Cunha ținută de agenți de securitate, în timp ce alți angajați ai salonului se apropie și o lovesc. Deși atacul a avut loc săptămâna aceasta, conflictul a început în urmă cu o lună, când femeia a mers la salon pentru tratamentul de păr.

Angajații au declarat că aceasta părea mulțumită de rezultat când a plecat de la programarea din 7 aprilie și chiar s-a lăudat pe rețelele sociale cu noua coafură.

Însă câteva zile mai târziu, ea a început să trimită plângeri salonului, cerând rambursarea banilor și spunând, potrivit acuzațiilor, că vrea să-i „dea foc” stilistului Ferrari, în vârstă de 29 de ani.

Da Cunha a fost informată că nu va primi banii înapoi, deoarece procedura fusese efectuată „conform înțelegerii”, însă reclamațiile au continuat.

Pe internet, femeia a susținut că tratamentul a făcut-o să arate ca personajul de benzi desenate Jimmy Five, cunoscut în portugheză drept Cebolinha.

„Mi-a luat părul și l-a ciopârțit cu foarfeca de filat. După cum vedeți, bretonul meu arată ca al lui Cebolinha.”

Când a apărut neanunțată la salon marți, femeia a cerut o soluție imediată. Portarul clădirii a fost chemat să o scoată afară deoarece provoca scandal, cu doar câteva momente înainte de atac.

După incident, unul dintre angajați a reușit să-i ia cuțitul. Ferrari a fost ulterior examinat de medici, iar rana a fost considerată superficială.

Hairstylistul, decis să îşi facă dreptate

Angajații le-au spus polițiștilor că Da Cunha ar fi strigat că Ferrari „va muri într-un fel sau altul” dacă nu îi sunt returnați banii și că ar fi amenințat inclusiv că va angaja pe cineva să-l ucidă. Femeia ar fi recunoscut atacul și a admis că înainte de agresiune i-a adresat hairstylistului insulte homofobe.

Ferrari a transmis ulterior într-un comunicat: „Echipa noastră juridică urmărește îndeaproape cazul și ia măsurile necesare, după ce poliția a încadrat incidentul drept agresiune ușoară. Nu putem normaliza și nici păstra tăcerea în fața unor astfel de situații. Tentativa de omor este o infracțiune extrem de gravă și trebuie tratată ca atare. Vom face și o analiză completă a măsurilor noastre de securitate, inclusiv căutarea unui nou spațiu cu protecție mai bună pentru siguranța lui Edu și a întregii echipe.”

 

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

clienta haristylist injunghiere
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Inedit » Supărată din cauza unei tunsori nereuşite, o clientă şi-a înjunghiat hairstylistul
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.