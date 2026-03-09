Un bărbat și-a înjunghiat mama în locuința în care trăiau împreună. Ieri, de 8 martie, exact de Ziua Femeii. Nenorocirea a avut loc într-un cartier din Timişoara, iar groaza a continuat şi după crimă. Individul a ieșit pe stradă plin de sânge, cu cuţitul în mână şi a avariat mai multe mașini parcate în zonă. Vecinii spun că bărbatul ar avea probleme psihice, iar alţii că era şi consumator de droguri.

Alarma s-a dat în jurul orei 16. Vecinii au fost cei care auzit ţipetele femeii şi au sunat la 112. Prea târziu, însă. Victima era deja moartă atunci când salvatorii au ajuns.

"Am auzit ţipete din scara vecină, de femeie. Uşa spartă, sânge pe uşă, îl văd că coboară cu cuţitul tot plin de sânge, însângerat", spune un vecin.

Ucisă de fiu de ziua ei

Bărbatul de 35 de ani locuia împreună cu mama lui într-un apartament din Timișoara. A fost de curând internat într-un spital de psihiatrie, însă femeia a cerut să fie externat și lăsat în grija ei.

"Mama, probabil na, a ţinut la el şi a zis că are grijă de el. Doar că s-a întâmplat o tragedie tocmai de 8 martie". "Se cunoştea că e cu probleme. Inclusiv de mine s-a luat pe stradă", spun martorii.

Furia lui a continuat sub privirile a zeci de martori care au reuşit să-l imobilizeze până la sosirea echipajelor de poliţie.

După crimă, bărbatul a ameninţat mai mulţi trecători şi a avariat maşinile parcate pe stradă, le-a spart parbrizele şi le-a îndoit tabla cu bolovani.

"Trece drumul, dă cu cuţitul în fiecare maşină, îl aruncă undeva pe acolo. A mai avut antecedente.şi aici, şi în altă parte. Şi cred că era şi sub influenţa drogurilor". "Era tulburat. Practic nu se mai înţelegea nimeni cu el. Începea să lovească practic tot ce prindea", spun martorii.

Agresorul, care s-a rănit la mâini, a fost preluat de echipaje medicale și dus la spital.

Autorităţile încearcă să pună cap la cap toate detaliile crimei îngrozitoare.

Iar, dacă se confirmă că bărbatul avea discernământ în momentul comiterii crimei, acesta ar deveni al şaptelea femicid de la începutul anului.

