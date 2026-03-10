Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 10 martie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 10 martie 2026.

de Cristi Ioniţă

la 10.03.2026 , 07:54
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 10 martie 2026 Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 10 martie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 69.949 dolari sau 60.260 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 70.561 dolari sau 60.767 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.262 dolari sau 58.663 euro.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

pret bitcoin astazi pret bitcoin bitcoin
Înapoi la Homepage
Familia lui Florinel Coman, blocată în Golf, în plin război: “Alerte, explozii, ne străduim să evadăm”
Familia lui Florinel Coman, blocată în Golf, în plin război: &#8220;Alerte, explozii, ne străduim să evadăm&#8221;
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
STENOGRAME din ședința Coaliției în care Ilie Bolojan a refuzat să trimită Corpul de Control la Țoiu. Fritz: ”Acum este război”
STENOGRAME din ședința Coaliției în care Ilie Bolojan a refuzat să trimită Corpul de Control la Țoiu. Fritz: ”Acum este război”
Doi foști concurenți de la Mireasa vor deveni părinți pentru prima dată! Cum au dat vestea cea mare
Doi foști concurenți de la Mireasa vor deveni părinți pentru prima dată! Cum au dat vestea cea mare
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 10 martie 2026