Momente de groază la un circ din Capitală. O acrobată a ajuns de urgență la spital după ce a căzut în gol de la aproximativ patru metri înălțime. Totul s-a petrecut chiar în timpul reprezentației, sub privirile publicului venit să se bucure de spectacol. Și nu este primul accident de acest fel. În urmă cu mai puțin de trei săptămâni, un alt artist s-a rănit grav tot pe roata de acrobații.

de Ana Grigore

la 09.03.2026 , 13:46

În imaginile surprinse de un spectator, se observă cum acrobata se ține de o roată care se învârte fără nicio măsură de siguranță și cade în momentul în care ajunge în partea de jos a roții.

În urma căzăturii de la 4 metri înălțime, femeia în vârstă de 58 de ani a suferit mai multe traumatisme. Vorbim despre lovituri puternice în zona capului, dar și despre o fractură la glezna dreaptă. A fost transportată de urgență la Spitalul Pantelimon, unde este în continuare internată și medicii transmit că starea ei de sănătate este stabilă, însă nu va fi externată prea curând.

De altfel, polițiștii au deschis un dosar penal pentru accident de muncă și vedem că este un caz care seamănă izbitor de mult cu cel de luna trecută de la Craiova când un acrobat spaniol a căzut de pe așa-zisa "roată a morții", tot de la 4 metri înălțime. Bărbatul a fost transportat de urgență la Spitalul din Craiova și ulterior a cerut să fie transferat în Spania pentru tratament.

