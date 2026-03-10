Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi pe 10 martie. Au crescut cu până la 24 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 10 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de preţurile afişate în ziua precedentă.

de Cristi Ioniţă

la 10.03.2026 , 07:29
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la benzină cu până la 14 bani pe litru şi o creştere a preţurilor la motorină cu până la 24 de bani pe litru.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,16 şi 8,43 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,84 şi 9,17 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,61 şi 8,92 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,97 şi 9,49 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL continuă să coste undeva la 3,95-3,96 lei.

