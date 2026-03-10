Video A ucis la 17 ani pentru băutură. Crimă tulburătoare într-un sat din Sibiu
Crimă şocantă într-un sat din Sibiu. Un adolescent de 17 ani a fost arestat după ce ar fi ucis un bărbat de 73 de ani, în urma unui conflict izbucnit în miez de noapte.
Tânărul, aflat sub influenţa alcoolului, s-ar fi dus la casa victimei, din localitatea Boian, pentru a-i cere băutură. Între cei doi a izbucnit o ceartă, după ce bărbatul ar fi refuzat să îi dea alcool şi ar fi ieşit la poartă cu o bâtă.
În timpul altercaţiei, adolescentul i-ar fi smuls ciomagul din mână, l-ar fi lovit în mod repetat în zona capului, iar apoi ar fi fugit.
Bărbatul a fost găsit în stare gravă şi a murit la scurt timp, din cauza rănilor suferite. Tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
