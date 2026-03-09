Donald Trump spune că războiul din Iran este " terminat, practic " și înainte de termen.

Trump: "Suntem cu foarte mult înainte de termen. Cred că războiul este terminat, practic" - Hepta

Donald Trump a sugerat că războiul împotriva Iranului s-ar putea încheia în curând, conform Nexta.

"Cred că războiul este terminat, practic".

El spune că SUA sunt "foarte mult înainte de termen", adăugând că Iranul "nu are marină, nu are comunicații, nu are forțe aeriene" și susține că rachetele lor sunt "împrăștiate".

Când a fost întrebat dacă crede că războiul s-ar putea încheia în curând, Trump a răspuns: "Doar la final mă gândesc".

Casa Albă a indicat anterior că războiul, care se află la a zecea zi, ar putea dura mai mult de o lună.

De asemenea, președintele rus Vladimir Putin a avut o discuție telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, a informat luni consilierul prezidențial al Kremlinului pentru relații internaționale Iuri Ușakov, citat de agenția Tass.

"A fost o discuție constructivă, foarte sinceră și profesională", a precizat Kremlinul.

Putin a avansat mai multe propuneri pentru încheierea rapidă a conflictului din Iran. De asemenea, conform Reuters, administrația Trump ia în considerare relaxarea suplimentară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc.

