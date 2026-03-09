Terifiantele "avioane ale Apocalipsei" ale armatei americane au fost mobilizate pe fondul temerilor unui război nuclear. Datele de urmărire a zborurilor au surprins lansări multiple ale aeronavei strategice de comandă aeriană E-6B Mercury ale Marinei de la începutul războiului din Iran, pe 28 februarie.

Trump a trimis "avioanele Apocalipsei" în Orientul Mijlociu, pe fondul temerilor legate de un război nuclear - Profimedia

Aceste avioane gigantice, construite folosind structurile Boeing 707, sunt proiectate pentru a supraviețui unui război nuclear și a coordona răspunsul militar al Americii din aer, relatează Daily Mail.

Mai exact, avioanele servesc drept stație radio zburătoare și centru de comandă pentru președinte și Secretarul de Război, purtând antene speciale care pot ajunge chiar și la submarine nucleare aflate la adâncimi mari.

Pe lângă faptul că pot comunica cu sateliți, posturi militare terestre și instalații subterane de rachete, flota Mercury este capabilă să controleze un atac nuclear în cazul în care ar izbucni al Treilea Război Mondial și SUA ar fi atacate.

Două zboruri de avioane E-6B Mercury au fost observate deasupra SUA pe 2 martie, unul venind de pe Coasta Golfului și aterizând la Baza Aeronavală Patuxent River din Maryland, iar celălalt decolând și aterizând ulterior la Baza Forțelor Aeriene Offutt din Nebraska.

Ulterior, au existat rapoarte din partea agențiilor de știri militare despre mai multe lansări de avioane E-6B care se îndreaptă peste Atlantic către Golful Persic.

Pentagonul a refuzat să comenteze zborurile raportate "din cauza securității operațiunilor".

Principala sarcină a acestor avioane este să "preia controlul și să se mobilizeze".

În esență, aceasta înseamnă că E-6B ar putea fi folosit pentru a trimite ordine de la președintele Trump sau de la liderii de top către submarinele nucleare ale Marinei, chiar dacă liniile telefonice normale sau stațiile terestre ar fi distruse.

În timpul unei crize, avioanele sunt trimise în anumite zone pentru a rămâne în aer sau în apropierea punctelor cheie. Acest lucru menține legăturile de comunicații active dacă bazele terestre sunt lovite sau bruiate.

În Orientul Mijlociu, bazele militare americane, ambasadele și alte ținte civile au fost atacate de barajele de rachete iraniene în prima săptămână a conflictului.

Armata le lansează de obicei pentru exerciții de pregătire, antrenament sau pentru a demonstra puterea, fără a le solicita de fapt să coordoneze vreun atac.

Amenințarea escaladării nucleare a continuat să crească de la atacurile inițiale asupra Teheranului de către SUA și Israel, aliații Iranului din China și Rusia avertizând amândoi că situația ar putea scăpa de sub control și ar putea duce la un război mai amplu.

Conform rapoartelor, Rusia, care deține arme nucleare, a început să ajute Iranul prin partajarea de informații despre pozițiile forțelor americane în Orientul Mijlociu, o mișcare care ar putea fi scânteia finală care va declanșa al Treilea Război Mondial.

Deși a fost lansat inițial acum 40 de ani, E-6 este încă considerat avionul american cu cea mai mare supraviețuire, capabil să îndeplinească această misiune potențial finală fără eșecuri.

