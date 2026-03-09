Fragmente dintr-un meteorit au avariat duminică seara mai multe case, într-un cartier din oraşul Koblenz, în landul Renania-Palatinat, anunţă autorităţile germane.

Un meteorit a lovit Germania. Poliţia, copleşită de apelurile cetăţenilor speriaţi - Profimedia

Meteoritul a căzut într-un dormitor şi a avariat podeaua, duminică seara, la ora locală 19.00 (20.00, ora României), a anunţat poliţia din cartierul Guls.

El a făcut o gaură de 30 de centimetri în acoperişul casei, potrivit news.ro.

Nicio persoană nu a fost rănită, a anunţat poliţia.

Articolul continuă după reclamă

La faţa locului s-au găsit bucăţi de piatră, praf şi nisip.

Impacturile au scos "zgomotul unei coliziuni de maşini", potrivit unui jurnal televizat, care citează un bărbat care se afla pe o bicicletă la momentul respectiv.

"M-am uitat în jurul meu, dar n-am văzut mimic", a declarat el.

Acest fenomen celest nu a fost observat doar în Renania-Palatinat, ci şi în Baden-Württemberg.

"Dâra" lălsată de meteorit, după ce a intrat în atmosferă, a fost vizibilă pe cer timp de mai multe secunde.

Numeroase persoane au contactat la momentul respectiv poliţia.

Martori oculari din landurile Saxonia Inferioară, Hesse, Renania de Nord-Westfalia şi Saarland au postat fotografii şi înregistrări video cu meteoritul pe reţele de socializare.

În oraşul Stade, în Saxonia Inferioară, poliţia a primit informaţii despre posibila cădere a unor fragmente de avion.

Agenţi au intervenit în număr mare şi au apelat la un elicopter al Marinei şi drone.

Însă nu au găsit nimic.

Din cauza zgomotului, ca al unei explozii, mai întâi au apărut temeri că era vorba despre o rachetă sau un avion de vânătoare.

Însă poliţia a exclus rapid posibilitatea unui impact al unei rachete sau altui eveniment legat de securitate.

Nu există pericolul unor substanţe radioactive sau chimice, au anunţat pompierii din Koblenz, după ce au examinat meteoritul.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰