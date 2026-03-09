Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un meteorit a lovit Germania. Poliţia, copleşită de apelurile cetăţenilor speriaţi

Fragmente dintr-un meteorit au avariat duminică seara mai multe case, într-un cartier din oraşul Koblenz, în landul Renania-Palatinat, anunţă autorităţile germane.

de Alexandru Badea

la 09.03.2026 , 21:07
Un meteorit a lovit Germania. Poliţia, copleşită de apelurile cetăţenilor speriaţi Un meteorit a lovit Germania. Poliţia, copleşită de apelurile cetăţenilor speriaţi - Profimedia

Meteoritul a căzut într-un dormitor şi a avariat podeaua, duminică seara, la ora locală 19.00 (20.00, ora României), a anunţat poliţia din cartierul Guls.

El a făcut o gaură de 30 de centimetri în acoperişul casei, potrivit news.ro.

Nicio persoană nu a fost rănită, a anunţat poliţia.

Articolul continuă după reclamă

La faţa locului s-au găsit bucăţi de piatră, praf şi nisip.

Impacturile au scos "zgomotul unei coliziuni de maşini", potrivit unui jurnal televizat, care citează un bărbat care se afla pe o bicicletă la momentul respectiv.

"M-am uitat în jurul meu, dar n-am văzut mimic", a declarat el.

Acest fenomen celest nu a fost observat doar în Renania-Palatinat, ci şi în Baden-Württemberg.

"Dâra" lălsată de meteorit, după ce a intrat în atmosferă, a fost vizibilă pe cer timp de mai multe secunde.

Numeroase persoane au contactat la momentul respectiv poliţia.

Martori oculari din landurile Saxonia Inferioară, Hesse, Renania de Nord-Westfalia şi Saarland au postat fotografii şi înregistrări video cu meteoritul pe reţele de socializare.

În oraşul Stade, în Saxonia Inferioară, poliţia a primit informaţii despre posibila cădere a unor fragmente de avion.

Agenţi au intervenit în număr mare şi au apelat la un elicopter al Marinei şi drone.

Însă nu au găsit nimic.

Din cauza zgomotului, ca al unei explozii, mai întâi au apărut temeri că era vorba despre o rachetă sau un avion de vânătoare.

Însă poliţia a exclus rapid posibilitatea unui impact al unei rachete sau altui eveniment legat de securitate.

Nu există pericolul unor substanţe radioactive sau chimice, au anunţat pompierii din Koblenz, după ce au examinat meteoritul.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

meteorit germania politie apeluri telefon
Înapoi la Homepage
Familia lui Florinel Coman, blocată în Golf, în plin război: “Alerte, explozii, ne străduim să evadăm”
Familia lui Florinel Coman, blocată în Golf, în plin război: &#8220;Alerte, explozii, ne străduim să evadăm&#8221;
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
STENOGRAME din ședința Coaliției în care Ilie Bolojan a refuzat să trimită Corpul de Control la Țoiu. Fritz: ”Acum este război”
STENOGRAME din ședința Coaliției în care Ilie Bolojan a refuzat să trimită Corpul de Control la Țoiu. Fritz: ”Acum este război”
Doi foști concurenți de la Mireasa vor deveni părinți pentru prima dată! Cum au dat vestea cea mare
Doi foști concurenți de la Mireasa vor deveni părinți pentru prima dată! Cum au dat vestea cea mare
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul?
Observator » Ştiri externe » Un meteorit a lovit Germania. Poliţia, copleşită de apelurile cetăţenilor speriaţi