Criza apei potabile din Curtea de Argeș continuă, iar responsabilitatea este tot o minge de ping-pong între autorităţi. Locuitorii sunt nevoiți să care apa fie de la izvoarele din zonă, fie din rezervoarele puse la dispoziție de pompieri. Deși au fost deschise mai multe dosare penale, până în prezent nimeni nu a fost tras la răspundere pentru situația care a dus la declararea stării de alertă în municipiu.

La patru luni de când locuitorii din Curtea din Argeş au rămas fără apă bună de băut la robinete, apa este în continuare nepotabilă. Ultimele analize arată prezenţa unei bacterii periculoase, dar şi valori de aluminiu şi clor peste limita admisă.

Municipiul rămâne în stare de alertă.

Reporter: Din iarnă tot căraţi... nu se mai termină?

Localnic: Dacă 40.000 de oameni n-au nicio valoare în oraşul ăsta... ce să mai zici?

Suspiciuni de deversări ilegale pe Transfăgărăşan

În timp ce autorităţile locale dau vina pe golirea barajului Vidraru, inspectorii de la Garda de Mediu spun că mai multe pensiuni de pe Transfăgărăşan fac deversări ilegale şi aşa s-a contaminat apa cu bacterii periculoase. Toate dejecțiile mergeau mai departe în pânza freatică. Pentru aceste nereguli au fost aplicate amenzi şi au fost deschise patru dosare penale pentru infracțiuni de mediu.

Rezervoarele de lângă sediul pompierilor sunt aproape permanent pline.

Reporter: De câte ori veniţi pe zi?

Localnic: De vreo 3-4 ori. Că dacă spăl şi vase, şi mâncare.

Spitalul din Curtea de Argeş este alimentat cu apă adusă de pompieri

Şi spitalul din Curtea de Argeș continuă să fie aprovizionat cu apă tot de pompieri – apa adusă din Mioveni a costat până acum 13.000 de lei.

"Avem în continuare dozatoare pentru pacienţi şi personalul medical distribuite pe secţii şi compartimente şi zilnic ne este furnizată apă potabilă de către ISU Argeş în rezervorul de apă al spitalului", a precizat Andreea Gheordunescu, managerul Spitalului Municipal Curtea de Argeş.

La finalul lunii februarie, Guvernul a aprobat o derogare care permite autorităţilor locale să dea undă verde finanţării de obiective de investiţii noi, pentru soluţionarea situaţiei privind alimentarea cu apă din Curtea de Argeş. Consiliul Local a aprobat 11 milioane de lei pentru reabilitarea stației de epurare.

