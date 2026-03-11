Iranul ţine economia globală ostatică după ce a blocat Strâmtoarea Ormuz. Trei vase au fost lovite şi zeci de marinari au fost evacuaţi în ultimele ore, după atacurile Teheranului. Washingtonul a anunţat că nu poate face nimic pentru cele o mie de nave blocate, aşa că europenii conduşi de Franţa se pregătesc să deblocheze ruta maritimă. Ca să menţină preţul petrolului, Agenţia Internaţională pentru Energie a aprobat cea mai mare eliberare a rezervelor guvernamentale de petrol din istorie.

Atacurile iraniene au făcut o gaură imensă în pupa unei nave cargo şi au provocat un incendiu. Cei 23 de thailandezi aflaţi la bord, printre care şi unii răniţi, au abandonat vasul şi au fost salvaţi de o navă a statului Oman. Atacul a avut loc la 13 mile marine în largul Omanului. Alte două nave de transport marfă au fost lovite de iranieni în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite, în timp ce traversau Strâmtoarea Ormuz.

Rachetele americane au scufundat 16 nave de plasare a minelor

Artera este vitală pentru economia planetei, o cincime din petrolul mondial şi o treime din cantitatea de gaze tranzitează ruta cu o lăţime de 33 de kilometri în punctul cel mai îngust. Blocarea ei pe termen lung va lovi dur China, Japonia şi India, mari importatori de petrol. "Orice navă a cărei încărcătură de petrol aparține Statelor Unite, regimului sionist sau aliaților lor ostili va fi considerată țintă legitimă. Pregătiţi-vă ca petrolul să ajungă la 200 de dolari pe baril", a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt armata iraniană.

Drept răspuns, rachetele americane au scufundat 16 nave de plasare a minelor. Marina americană a refuzat însă cererile companiilor de a escorta navele, deşi Donald Trump anunţase contrariul. "Marina SUA și partenerii săi vor escorta petroliere prin strâmtoare, dacă va fi necesar. Și dacă (iranienii - n.red.) fac ceva, prețul va fi incalculabil", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Pentru a debloca strâmtoarea Franţa trimite opt fregate și două nave de asalt amfibii în regiune. Iar mai multe state din G7, printre care Germania şi Japonia, anunță că își eliberează o parte din rezervele de petrol.

Între timp, în Dubai, patru oameni au fost răniţi de resturile unor drone. La rândul lor, Israelul şi Statele Unite au distrus depozitele de arme din Iran. Preşedintele american susţine că armata a epuizat obiectivele militare, aşa că războiul se va opri curând. A fost însă contrazis de aliaţi. "Această operațiune va continua fără limită de timp, atât timp cât este necesar, până când vom atinge toate obiectivele și vom câștiga campania", a declarat Israel Katz, ministrul israelian al Apărării. Bombardamentele fac însă tot mai multe victime. 570 de oameni au murit în Liban. Motiv pentru europeni să se dezică de această campanie.

"Intervențiile unilaterale în afara limitelor dreptului internațional se înmulțesc. Italia nu participă și nu intenționează să participe (la operaţiune - n.red.)", a declarat Giorgia Meloni, premierul Italiei. "Acest război trebuie oprit înainte să escaladeze și să incendieze întreaga regiune", a declarat Recep Erdogan, preşedintele Turciei. Între timp, Teheranul a confirmat că noul lider suprem a fost rănit în atacul care i-a ucis tatăl, pe 28 februarie, dar că acum este în siguranţă.

