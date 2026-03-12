Autostrada Moldovei prinde, uşor-uşor, viteză. În perioada următoare se vor asfalta şi ultimii kilometri ai lotului 2 din secțiunea Focșani - Bacău.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmite că acum stadiul fizic al lucrărilor pe acest ultim sector dintre Adjud și Răcăciuni a depășit 90% şi se estimează că circulația va fi deschisă până la sfârşitul lunii august.

Totodată, constructorul este mobilizat în teren, pe acest segment de şantier cu peste 350 de oameni şi mai mult de 100 de utilaje.

Odată cu asfaltarea respectivilor kilometri, se efectuează şi alte lucrări în paralel, cum ar fi : turnarea unei plăci de suprabetonare a unui pod, amenajarea unei parcări, dar şi a Centrului de Întreţinere şi Control.

Articolul continuă după reclamă

Primii 17 kilometri ai acestui lot (între Domnești și Adjud) au fost deschişi traficului anul trecut. Până la sfârşitul verii urmează şi cei care sunt acum în lucru. Construcţia Autostrăzii Moldovei (A7) este finanțată prin PNRR.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰