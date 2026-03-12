Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere

Primăvara se simte deja în grădini. Odată cu primele zile mai calde, începe şi sezonul plantărilor. Şi, ştim, luna martie e momentul ideal! Căpşunile şi zmeura sunt printre primele care ajung în pământ, iar răsadurile se vând deja în sere şi magazine.

Primăvara a început, iar pentru mulţi gospodari a venit momentul să planteze zmeură şi căpşuni. În luna martie se pun răsadurile, iar vânzările au început în sere şi magazine. Dacă sunt plantate acum, ele au timp să se înrădăcineze până la vară şi pot da o recoltă bună.

"Avem foarte multe comenzi pentru că avem soiuri calitative. Mulţi merg pe ideea să cumpere un soi remontant să producă de două ori, dar soiurile unifere sunt mult mai gustoase decât soiurile remontante", a declarat Vasile Nistorescu, producător.

În sere se găsesc şi căpşuni curgătoare, preferate mai ales de cei care vor să le cultive pe terasă sau pe balcon. "Noi le cumpărăm din cataloagele de flori. Fructul este gustos, dar de dimensiuni mai mici decât căpşuna obişnuită. Floarea este extraordinar de frumoasă, după cum se şi vede de altfel", explică Ramona Ilie, producătoare.

Articolul continuă după reclamă

"Vin în fiecare an, aproape de trei ani, să cumpăr. Sunt căpşuni atât decorative, după floare cum se vede, dar şi pentru fructe. Au nişte fructe foarte gustoase", spune o clientă.

Clienţii au început să caute răsaduri pentru grădinile lor şi în magazinele de specialitate. "Odată cu încălzirea vremii, deja oamenii au început să cumpere. Chiar acesta este un soi pe care clienţii îl preferă. Are o rată de a se prinde foarte bună", spune Lucian, reprezentant magazin.

"Mai bine le plantăm noi, să le avem tot timpul anului decât să le cumpărăm", spune un client. Specialiştii spun că plantele trebuie puse într-un loc cu mult soare, într-un sol afânat şi bine drenat. În aceste condiţii, răsadurile se înrădăcinează mai repede şi pot oferi o recoltă cât mai bogată.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰