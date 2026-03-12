Iranul ţine economia globală ostatică după ce a blocat Strâmtoarea Ormuz. Aseară, două petroliere străine au fost distruse în apele Irakului. Un atac similar a avut, însă, loc şi pe timp de zi, când trei vase au fost lovite şi zeci de marinari au fost evacuaţi după atacurile Teheranului. Washingtonul a anunţat că nu poate face nimic pentru cele o mie de nave blocate, aşa că europenii conduşi de Franţa se pregătesc să deblocheze ruta maritimă. Ca să menţină preţul petrolului, Agenţia Internaţională pentru Energie a aprobat cea mai mare eliberare a rezervelor guvernamentale de petrol din istorie. În paralel, nu se opresc nici bombardamentele. Dubaiul a din nou ţintă, nu a lipsit, evident, riposta, iar Beirutul a fost şi el în raza rachetelor.

Momentul în care un petrolier este incendiat în Golful Persic. Un membru al echipajului a fost ucis

A fost o seară de foc în Orient. Cerul Beirutului a fost brăzdat de rachete, iar coloane de fum s-au ridicat la zeci de metri înălţime. Raidurile au continuat şi asupra Israelului. Scutul Iron Dome a reuşit să intercepteze o parte din rachetele lansate de regimul de la Teheran.

În Dubai, o dronă a lovit un hotel de 5 stele. Mai mulţi turişti au fost prinşi în mijlocul bombardamentului. O parte dintre ei au reuşit să iasă la timp din clădire. La câteva minute distanţă, o altă rachetă a căzut lângă aeroport.

Strâmtoarea Ormuz a fost din nou în centrul luptelor

Două petroliere străine care transportau păcură au fost atacate în apele teritoriale ale Irakului din Golful Persic. În imaginile surprinse din depărtare, cel mai probabil de pe un alt vas, se observă cum flăcările uriaşe se înalţă la zeci de metri înălţime.

Un total de 38 de membri ai echipajului de la bordul navelor au fost evacuaţi. Un om, însă, nu a reuşit să se salveze. La câteva ore de la incident, Iranul a revendicat atacul şi a difuzat imaginile la televiziunea de stat.

Atacul nu este izolat. Ieri, trei nave comerciale au fost lovite, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz.

Atacul a avut loc la 13 mile marine în largul Omanului. Alte două nave de transport marfă au fost lovite de iranieni în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite, în timp ce traversau Strâmtoarea Ormuz.

"Orice navă a cărei încărcătură de petrol aparţine Statelor Unite, regimului sionist sau aliaţilor lor ostili va fi considerată ţintă legitimă", a spus purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari.

Drept răspuns, rachetele americane au scufundat 16 nave de plasare a minelor.

Consiliul de Securitate al ONU cere Iranului să oprească atacurile asupra ţărilor vecine

Pe fondul luptelor, Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite s-a reunit aseară pentru a cere Iranului să oprească atacurile asupra ţărilor vecine din Golf. Proiectul de rezoluţie condamnă atacurile regimului de la Teheran asupra Bahrainului, Iordaniei, Kuweitului, Omanului, Qatarului, Arabiei Saudite şi Emiratelor Arabe Unite.

"Adoptarea acestei rezoluţii astăzi reflectă o poziţie clară a comunităţii internaţionale de a aborda cu fermitate ameninţarea la adresa păcii şi securităţii internaţionale", a spus ambasadorul ONU din Bahrain, Jamal Fares Al-Ruwaie.

Franţa trimite 8 fregate şi două nave de asalt amfibii în regiune

Pentru a debloca strâmtoarea, Franţa trimite opt fregate şi două nave de asalt amfibii în regiune.

Eforturile statelor europene par, însă, în zadar. 570 de oameni au murit în Liban. Motiv pentru europeni să se dezică de această campanie.

"Acest război trebuie oprit înainte să escaladeze şi să incendieze întreaga regiune", a spus preşedintele Turciei, Recep Erdogan.

În paralel, pentru a face faţă perturbărilor de pe pieţele petroliere, cele 32 de ţări membre ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie au convenit, în unanimitate, să pună la dispoziţia pieţei 400 de milioane de barili de petrol din rezervele lor de urgenţă. Este cea mai mare intervenţie din istorie pe piaţa petrolului. Statele Unite intenţionează să elibereze 172 de milioane de barili de petrol.

