"Cultivă imaginea unei femei de temut". Phenianul publică imagini cu fiica lui Kim Jong Un trăgând cu arma

Coreea de Nord a publicat joi fotografii cu Kim Ju Ae, fiica liderului Kim Jong Un, trăgând cu pistolul, alimentând speculaţiile că adolescenta ar fi potenţiala moştenitoare a regimului de la Phenian. 

de Iulia Iancu

la 12.03.2026 , 08:43
"Cultivă imaginea unei femei de temut". Phenianul publică imagini cu fiica lui Kim Jong Un trăgând cu arma - Profimedia Images

Kim Ju Ae este considerată de experţi în problemele nord-coreene următoarea în ordinea succesiunii, după o serie de apariţii recente alături de tatăl său, intens mediatizate, în special la parada militară ce a marcat sfârşitul congresului partidului comunist aflat la putere. De asemenea, ea a fost prezentată în timp ce trăgea cu o puşcă cu lunetă.

Joi, agenţia oficială de presă nord-coreeană, KCNA, a publicat o fotografie cu Kim Ju Ae trăgând cu ceea ce pare a fi un pistol, cu un ochi închis şi flăcări ieşind din ţeavă. Ea a asistat la un eveniment, alături de tatăl său, într-o "mare fabrică de armament" care produce noi pistoale şi alte "arme uşoare portabile", a precizat agenţia.

În imagini, tatăl şi fiica apar îmbrăcaţi în jachete de piele asortate - considerate un simbol al puterii în Coreea de Nord - ascultând oficiali în timp ce inspectează instalaţiile.

"Se pare că regimul încearcă să cultive imaginea unei femei puternice şi de temut", a explicat pentru AFP Lim Eul-chul, expert în Coreea de Nord la universitatea sud-coreeană Kyungnam. "Scena în care trage cu pistolul are clar scopul de a semnala faptul că ea îşi cultivă atributele de lider militar", a adăugat el.

Familia Kim conduce Coreea de Nord cu o mână de fier de zeci de ani, iar un cult al personalităţii centrat pe descendenţa lor domină viaţa de zi cu zi în această ţară izolată. Kim Ju Ae a fost prezentată public în 2022, când şi-a însoţit tatăl la lansarea unei rachete balistice intercontinentale.

Înainte de aceasta, singura menţiune a existenţei sale a venit de la fosta vedetă americană de baschet Dennis Rodman, care a vizitat Coreea de Nord în 2013. 

