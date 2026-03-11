Ucraina a lovit cu rachete Storm Shadow "cele mai importante uzine militare" ruseşti a precizat preşedintele Volodimir Zelenski. "Fabrica producea componente electronice pentru rachetele ruseşti. Acele rachete care lovesc oraşele, satele şi civilii noştri", a declarat preşedintele ucrainean.

- Ruşii au luat foc după ce Ucraina a lovit cu rachete Storm Shadow o fabrică de cipuri. Momentul atacului - Captură X

Potrivit BBC, rachetele Storm Shadow au lovit uzina Kremniy El din regiunea Bryansk, susţine armata ucraineană. Autorităţile ruse spun că cel puţin 6 civili au fost ucişi, iar alţi 42 au fost răniţi în "atacul terorist cu rachetă", aşa cum îl numeşte Kremlinul. Rusia dă vina pe britanici pentru acest atac.

Rusia acuză Marea Britanie

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a afirmat că "e evident că lansarea acelor rachete a fost imposibilă fără experţii militari britanici". Imagini video apărute pe rețelele sociale arată mai multe explozii și un nor uriaș de fum ridicându-se deasupra complexului industrial. Analiștii care folosesc surse deschise spun că mai multe rachete ar fi lovit instalația, inclusiv cel puțin una care a nimerit un atelier de asamblare. Imagini filmate de camere auto distribuite online par să arate o rachetă care lovește o șosea în apropierea uzinei, lovind o mașină care trecea prin zonă, înainte ca alte explozii să fie observate în complexul industrial.

Fondată în 1958, Kremniy El este unul dintre cei mai mari producători de microelectronice din Rusia, fabricând peste 1.200 de tipuri de componente electronice utilizate în sisteme de rachete, platforme de apărare antiaeriană, drone, sisteme radar și echipamente de război electronic.

Potrivit unor surse deschise și autorităților regionale ruse, peste 90% din producția uzinei merge către industria de apărare a Rusiei. Componentele sale sunt folosite în sisteme de armament precum Pantsir, Topol-M, Bulava, dar și în sistemele de apărare antiaeriană S-300 și S-400.

Uzina a mai fost ținta unor atacuri ucrainene. Drone au lovit instalația în aprilie 2025, provocând un incendiu major, iar un alt atac cu drone, în ianuarie anul trecut, a avariat clădiri de producție și a oprit temporar activitatea. Regiunea Briansk se află la aproximativ 100 km de granița cu Ucraina și a fost vizată în repetate rânduri de atacuri cu drone și rachete de la începutul invaziei ruse pe scară largă.

