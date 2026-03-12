Omul sfinţeşte locul. În Tulcea, dintr-o clădire abandonată, ridicată din fonduri europene și lăsată ani la rând nefolosită, a apărut un loc plin de viață. Vorbim despre o fermă didactică amenajată în curtea liceului agricol, unde zeci de elevi învață ce înseamnă munca adevărată, nu din manuale, ci direct în cotețe și grajduri.

La marginea orașului Tulcea, în curtea Liceului Tehnologic Agricol "Nicolae Cornățeanu", în loc de parcuri sau locuri de joacă, se află o fermă plină de animale.

"Sunt multe lucruri pe care le facem în clasă şi ne ajută şi acasă. Unele boli, cum să le prevenim, cum să facem un tratament", a spus un elev.

În cotețe sunt găini și fazani, iar în țarcuri cresc capre și iepuri. Elevii de la profilul veterinar se ocupă zilnic de îngrijirea lor.

Elevii învață nu doar cum să crească animalele, ci și cum să gestioneze evidența cheltuielilor și veniturilor.

"Cu bănuţii investim în continuare în fermă, cumpărăm ce mai este de cumpărat: grăunţe, tratament pentru ele, mâncare", a spus o elevă.

Profesorul care a readus animalele în curtea liceului

Toate acestea au devenit posibile datorită profesorului și medicului veterinar Gheorghe Cucu.

"Ţinând cont de faptul că nu prea mai avem agenţi economici pe profil de zootehnie, m-a determinat să încerc să revigorez această fermă. Au fost peste 150 de găini, din rasa brahma. Încercasem să fac mai multe rase, inclusiv golaşul de Transilvania", a declarat Gheorghe Cucu, medic veterinar.

Ferma liceului, sprijinită de comunitate și deschisă pentru copii

Astăzi, efortul lui este susținut și de comunitate. Tot mai mulți antreprenori din oraș aduc fân, legume și hrană pentru animale, iar elevii învață astfel și ce înseamnă solidaritatea.

"Mâncarea de aici este provenită de la producători locali, de la anumite supermarketuri - ce rămân resturi vegetale pe care lumea nu le cumpără", a afirmat şeful fermei.

Ferma a devenit şi un spațiu în care tinerii învață să colaboreze, să respecte programul și să gestioneze eficient resursele disponibile.

"Deşi unii elevi care ajung la noi la liceu spun că aici i-a repartizat calculatorul, în momentul în care ajung aici şi văd baza materială, cadrele didactice şi ce înseamnă, de fapt, a face o meserie, îşi schimbă părerea", a afirmat Cristina Cacencu, directoarea Liceului Tehnologic Agricol "Nicolae Cornățeanu"

Ferma didactică e şi punct de atracție pentru cei mici. Grădinițele și școlile din zonă vin aici pentru a descoperi și a învăța despre animale.

