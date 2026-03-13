Alți 96 de cetățeni români, dintre care 21 de minori, un bebeluş şi 74 de adulți, au revenit vineri în țară cu un zbor de repatriere organizat de Ministerul Afacerilor Externe al României prin capacitatea de transport aerian a mecanismului european de protecție civilă rescEU.

MAE: Alți 96 de cetățeni români au revenit în țară cu un zbor de repatriere din Muscat

Zborul, operat de compania aeriană LOT Polish Airlines, a fost realizat pe ruta Muscat - București. Printre românii repatriați se află 19 cazuri medicale și o femeie însărcinată, potrivit autorităților. La bordul aeronavei s-au aflat și 38 de cetățeni eligibili din state membre ale Uniunii Europene și state terțe participante la mecanismul de protecție civilă al UE, se arată într-un comunicat al MAE.

19 cazuri medicale și o femeie însărcinată, printre românii repatriați

Acesta este al treilea zbor organizat de România prin mecanismul rescEU pentru evacuarea cetățenilor din regiune. Anterior, în 9 martie, alți 273 de români și 83 de cetățeni ai altor state UE au fost evacuați din Orientul Mijlociu prin două curse aeriene operate tot de compania LOT. Costul zborului este suportat din bugetul Uniunea Europeană.

Articolul continuă după reclamă

Transportul rutier până la Muscat pentru persoanele evacuate a fost asigurat de MAE, prin intermediul Consulatului României din Dubai și al Ambasadei României din Abu Dhabi. Autocarele au fost însoțite de o echipă consulară mobilă pe întregul traseu, iar costurile transportului rutier vor fi decontate de Comisia Europeană în proporție de până la 75%.

De asemenea, Ambasada României la Muscat a coordonat preluarea cetățenilor români până la îmbarcarea în avion, cu sprijinul echipei consulare mobile a celulei de criză a MAE.

România, prima țară care utilizează mecanismul rescEU pentru repatrierea cetățenilor de la lansarea din 2019

Autoritățile române subliniază că România este prima țară care utilizează capacitatea de transport aerian rescEU pentru repatrierea cetățenilor, de la lansarea mecanismului în 2019.

Potrivit datelor MAE, peste 6.000 de cetățeni români au revenit în siguranță în țară din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, dintre care aproximativ 3.500 prin zboruri de evacuare sau repatriere asistate de autorități.

Celula de criză a MAE și misiunile diplomatice din regiune continuă să monitorizeze evoluția situației de securitate și sunt pregătite să ofere asistență și protecție consulară cetățenilor români, în funcție de solicitări și de evoluția situației din zonă.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰