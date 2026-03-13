Antena Meniu Search
Video El este Hao, câinele polițist de doi ani care a descoperit droguri ascunse într-un aspirator

Unul dintre cei mai tineri membri ai echipei canine din cadrul Serviciului Criminalistic a ajutat la prinderea a cinci persoane implicate în trafic de droguri în Galaţi.

de Alexandra Paraschiv

la 13.03.2026 , 08:13

La numai doi ani, Hao este specializat în depistarea substanțelor stupefiante, iar de această dată a găsit drogurile ascunse în aspiratorul din casa traficanţilor. Prima sa misiune a avut loc în anul 2025 pe litoral şi a fost un succes.

Cariera patrupedului este însă abia la început, conducătorul său confirmând că orele de antrenament și relația de încredere construită între om și câine pot face diferența în teren.

