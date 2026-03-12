Antena Meniu Search
Zelenski, despre forţele aduse de SUA în România: "Iranul a oferit Rusiei sute de mii de obuze şi drone"

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care efectuează joi o vizită la Bucureşti, a declarat că Iranul este un aliat al Rusiei şi că i-a furnizat sute de mii de drone şi de obuze.

de Redactia Observator

la 12.03.2026 , 16:55
Inquam Photos / Octav Ganea

"Iranul este un aliat al Rusiei, cunoaşteţi foarte bine că a furnizat drone Rusiei. În ultimii ani a furnizat Rusiei câteva sute de mii de drone şi rachete, precum şi licenţe. Ruşii nu aveau operatori de drone, Iranul a trimis şi experţi. Operatorii ruşi au fost antrenaţi direct pe front. Orice forţe suplimentare care apar în România reprezintă o consolidare a securităţii, mai ales că este vorba despre SUA. Noi, Ucraina, nu facem parte din NATO, nu putem să vorbim despre acest subiect", a spus el într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni alături de preşedintele Nicuşor Dan.

Zelenski a menţionat că decizia privind dislocarea unor echipamente şi forţe militare americane este alegerea României, care este stat membru NATO. Orice forţe suplimentare sunt menite să asigure o consolidare a securităţii, a adăugat el.

razboi iran razboi ucraina volodimir zelenski nicusor dan sua
