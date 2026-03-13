Piaţa imobiliară din Dubai se prăbuşeşte. Emiratele dau vina pe oamenii de pe internet care îşi "urăsc viaţa"

Acţiunile companiilor imobiliare din Dubai au scăzut cu aproximativ 20% în ultimele cinci şedinţe de tranzacţionare. Emiratele, însă, neagă prăbuşirea şi dau vina pe oamenii din social media, despre care spun că "urăsc viaţa şi nu respectă progresul sau o bună calitate a vieţii", relatează Profit.ro, potrivit News.ro.

Indicele imobiliar DFM Real Estate Index, care reprezintă acţiunile companiilor imobiliare din Dubai, a înregistrat vânzări masive după escaladarea tensiunilor din zonă. Scăderea a şters toate câştigurile înregistrate de sector în ultimul an, relevă datele analizate de Profit.ro, citate de News.ro.

Indicele atinsese un maxim de 16.910,3 puncte pe 27 februarie, chiar înainte ca tensiunile geopolitice din Asia de Vest să se intensifice.

Vânzările masive au venit după un an record pentru sectorul imobiliar al emiratului.

Potrivit firmei de consultanţă imobiliară Anarock, tranzacţiile imobiliare din Dubai au ajuns în 2025 la aproape 917 miliarde dirhami (aproximativ 250 miliarde dolari). Piaţa locuinţelor din Dubai a cunoscut o creştere rapidă după pandemie. Preţurile proprietăţilor din oraş au crescut cu aproximativ 60–75% din 2021, ceea ce a făcut ca Dubaiul să devină una dintre pieţele imobiliare cu cele mai bune performanţe la nivel global în perioada post-pandemie. Picajul de acum al acţiunilor companiilor imobiliare este reflectat şi de preţurile din piaţă, care arată acelaşi declin de 20%, potrivit unui monitor în timp real al ofertelor imobiliare.

Companiile din Dubai spun că nu există motiv de panică

De cealaltă parte, companiile din Dubai spun că nu există niciun motiv de panică şi neagă declinul. Piaţa imobiliară din Dubai rămâne rezistentă în pofida tensiunilor geopolitice în creştere şi a incertitudinii globale, potrivit lui Mohamed Alabbar, fondatorul Emaar Properties.

Într-un interviu acordat CNBC, Alabbar a spus că strategia de dezvoltare pe termen lung a Dubaiului şi conducerea stabilă au creat o fundaţie care continuă să atragă capital şi să consolideze poziţia United Arab Emirates ca hub global pentru afaceri şi investiţii.

"Este un hub global de afaceri, iar succesul său, vizibilitatea sa, reflecţia asupra modului în care ar trebui să fie viaţa şi succesul, asupra prosperităţii şi asupra pozitivului - toate acestea sunt reprezentate de acest loc. Cred că este firesc ca oameni care, practic, urăsc viaţa şi nu respectă progresul sau o bună calitate a vieţii să considere că acesta este unul dintre cele mai bune ţinte ale lor, dar, slavă Domnului, asta nu se va întâmpla", a spus Alabbar.

El a adăugat că încercările de a submina acest succes vor eşua în cele din urmă.

