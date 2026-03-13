Antena Meniu Search
Video Bubuituri puternice au speriat localnicii din Argeș și Vâlcea. Explicația autorităților

O serie de bubuituri puternice a adus panică aseară în judeţele Argeş şi Vâlcea. Momentele au fost surprinse de mai multe camere de supraveghere. Din fericire, niciunul dintre scenariile vehiculate de oameni nu s-a confirmat.

de Eduard Marin

la 13.03.2026 , 09:02

Speriați, mai mulți localnici au sunat la 112 pentru a cere explicații. Unele apeluri anunțau posibile explozii, iar alții se temeau că ar putea fi vorba despre drone căzute.

Autoritățile au verificat situația, însă niciuna dintre aceste informații nu s-a confirmat. Momentul în care s-au auzit bubuiturile a fost surprins de mai multe camere de supraveghere. Între timp, Ministerul Apărării Naționale a venit cu explicații și spune că în această perioadă aeronave ale forțelor aeriene române, dar și ale aliaților din NATO, Germania, Spania și Statele Unite execută zboruri de antrenament pe teritoriul României.

Aceste zboruri se despășoară inclusiv în regim supersonic și la înălțimi mici, ceea ce poate produce acele bubuituri puternice, cunoscute drept boom sonic. Exercițiile au loc până pe 16 martie și au ca scop antrenarea pilotilor și creșterea capacității de reacție în situații reale. Autoritățile dau asigurări că zborurile se desfășoară cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană.

