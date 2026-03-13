Harta vulnerabilității. Cine sunt românii care sărăcesc din cauza facturilor la energie

Multe gospodării din ţara noastră ajung să trăiască sub pragul sărăciei doar după ce plătesc facturile la energie. Este o problemă care apasă greu pe bugetele familiilor, mai ales acum, când trăim într-o instabilitate permanentă.

Conform raportului, gospodăriile cu cele mai mici venituri sunt afectate sever, dar și cele cu venituri medii resimt din ce în ce mai mult povara costurilor energetice.

Efectele sărăciei energetice sunt distribuite inegal între regiuni, medii de locuire și tipuri de locuințe.

Problema mai gravă se înregistrează în regiunea Nord-Est, unde aproximativ 32% dintre gospodării cad sub pragul sărăciei după plata facturilor, comparativ cu 6 la suta în Bucureşti-Ilfov, regiune aflată practic la polul opus.

De asemenea, raportul mai arată că sărăcia energetică este mult mai răspândită în mediul rural. 75 la suta dintre gospodării fiind afectate. Şi tipul de locuință, dar şi eficiența energetică a cladirilor influențează valoarea facturilor.

87% dintre gospodăriile care cad sub pragul de sărăcie după plata energiei locuiesc la case și doar 13% în apartamente, potrivit raportului. Această vulnerabilitatea energetică este influențată de mai multi factori: venituri reduse, locuinţe ineficiente energetic şi acces limitat la tehnologii moderne

