Observator » Ştiri externe » Război în Iran, ziua 9. A fost ales un nou lider suprem. Trump: Nu va rezista fără aprobarea noastră

Live Text Război în Iran, ziua 9. A fost ales un nou lider suprem. Trump: Nu va rezista fără aprobarea noastră

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a doua săptămână de conflict cu o nouă noapte de atacuri în lanț în statele din Golful Persic. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită, iar un șofer a murit după ce mașina i-a fost lovită de resturi de proiectil, în timp ce fragmente dintr-o dronă interceptată au avariat celebrul turn 23 Marina. SUA și Israelul au ripostat cu bombardamente asupra rafinăriilor și depozitelor de petrol din Iran, iar tensiunile s-au extins până în Liban, unde un atac israelian asupra unui hotel din Beirut s-a soldat cu patru morți. În plină escaladare, Donald Trump l-a ironizat pe premierul britanic Keir Starmer, spunând că Londra vrea să se alăture conflictului "după ce noi l-am câștigat deja", în timp ce Iranul ameninţă cu cel puţin şase luni de ripostă.

de Alexandru Badea

la 08.03.2026 07:51
08.03.2026, 18:49

Trump: Noul lider din Iran nu va rezita fără aprobarea noastră

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian "nu va rezista mult" dacă nu primeşte aprobarea sa, relatează AFP.

"El va trebui să obţină aprobarea noastră. Dacă nu primeşte aprobarea noastră, nu va rezista mult", a ameninţat Trump, în timp ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a reafirmat că alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei revine "poporului iranian" şi "nimănui altcuiva".

08.03.2026, 17:11

Israelul a anunţat că a lovit sediul agenției spațiale iraniene într-un nou val de atacuri

Armata israeliană a anunțat că a încheiat un nou val de atacuri aeriene la Teheran, în cadrul cărora a „desființat” sediul agenției spațiale, afiliată Gărzii Revoluționare Iraniene, potrivit AP.

Potrivit armatei, locația era "folosită de IRGC pentru a avansa activități teroriste și pentru a monitoriza Statul Israel și locuitorii săi".

Printre ținte s-au numărat și centrul de comandă al securității interne a Gărzii, 50 de buncăre de muniție, un complex aparținând forțelor terestre ale acesteia, precum și o bază a forței de voluntari Basij a Gărzii, a precizat armata.

08.03.2026, 16:44

Ministerul Sănătății din Iran susţine că 200 de copii sub 12 ani au fost ucişi de la începutul războiului

Ministerul Sănătății din Iran a transmis că atacurile aeriene ale Statele Unite și Israel au provocat moartea a 200 de copii sub 12 ani și aproximativ 200 de femei de la începutul conflictului.

Declarația a fost făcută de Hossein Kermanpour, purtătorul de cuvânt al ministerului, într-o postare pe X.

"Aceștia se numără printre cele peste 1.200 de persoane ucise în război", a declarat Hossein Kermanpour. El a adăugat că peste 10.000 de civili au suferit răni, inclusiv 1.400 de femei.

Oficialul iranian a precizat că infrastructura sanitară a fost grav lovită de atacuri, nouă spitale fiind scoase din funcțiune, iar 14 ambulanțe au fost "distruse".

08.03.2026, 15:37

Zelenski a anunţat că experţi ucraineni în drone vor merge în Orientul Mijlociu pentru a oferi asistenţă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că experţi ucraineni vor fi în Orientul Mijlociu "săptămâna viitoare" pentru a-şi oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene, potrivit News.ro

"Cred că săptămâna viitoare, când experţii vor fi pe teren, vor evalua situaţia şi vor oferi asistenţă, pentru că vin cu capacitatea de a ajuta", a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă.

El a subliniat "o oportunitate pentru ambele părţi", Kievul sperând să obţină, în schimb, rachete pentru sistemele sale americane Patriot, esenţiale pentru Ucraina împotriva rachetelor ruseşti.

08.03.2026, 14:20

Cine ar putea deveni noul lider suprem al Iranului. Analiză CNN

Mai mulți membri ai Adunării Experților, organismul responsabil cu desemnarea noului lider suprem al Iranului, au declarat că s-a ajuns la o decizie privind succesorul lui Ayatollah Ali Khamenei, însă fără a face public numele candidatului ales.

Experți și analiști au analizat câteva dintre numele vehiculate pentru această funcție, considerată cea mai importantă în sistemul politic iranian, scrie CNN.

  • Mojtaba Khamenei - Al doilea fiu al liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, ucis în loviturile americano-israeliene de weekendul trecut, Mojtaba Khamenei are o influență semnificativă în culisele puterii. El are legături puternice cu Gardienii Revoluției Islamice (IRGC), cea mai influentă structură militară din Iran, precum și cu forța paramilitară de voluntari Basij.
  • Alireza Arafi - O figură mai puțin cunoscută la nivel internațional, Arafi este un cleric cu experiență în instituțiile statului. În prezent ocupă funcția de vicepreședinte al Adunării Experților și a fost membru al puternicului Consiliu al Gardienilor, instituția care verifică atât candidații la alegeri, cât și legile adoptate de parlament. De asemenea, conduce sistemul seminariilor religioase din Iran.
  • Mohammad Mehdi Mirbagheri - Mirbagheri este un cleric de linie dură și membru al Adunării Experților, reprezentând aripa cea mai conservatoare a establishmentului religios. Potrivit publicației IranWire, el se opune ferm Occidentului și consideră că un conflict între credincioși și necredincioși este inevitabil.
  • Hassan Khomeini - Nepotul fondatorului Republicii Islamice, Ayatollah Ruhollah Khomeini, Hassan Khomeini beneficiază de legitimitate religioasă și revoluționară. Este considerat mai moderat decât mulți dintre contemporanii săi, însă în 2016 i-a fost interzis să candideze pentru Adunarea Experților.
  • Hashem Hosseini Bushehri - Bushehri este un cleric influent, apropiat de instituțiile implicate în procesul de succesiune, în special de Adunarea Experților, unde ocupă funcția de prim vicepreședinte. Se spune că a fost apropiat de Khamenei, însă are un profil discret pe plan intern și nu este cunoscut pentru legături puternice cu Gardienii Revoluției.
08.03.2026, 12:50

Cozi la benzinării în Teheran după atacurile asupra rezervoarelor de combustibil

Distribuția de combustibil în Teheran a fost perturbată după loviturile intense din cursul nopții asupra unor rezervoare de stocare, a anunțat guvernatorul capitalei iraniene.

Mohammad Sadegh Motamedian a declarat că "problema este în curs de rezolvare", potrivit agenției de presă de stat IRNA.

Guvernatorul a precizat că nu există o lipsă de combustibil, însă refacerea completă a rețelei de distribuție ar putea dura ceva timp. El le-a cerut locuitorilor să "își gestioneze consumul de combustibil".

"La unele benzinării au apărut deja cozi. Șoferii ne-au spus că au așteptat aproximativ 20-30 de minute pentru a ajunge la pompă. Mulți păreau relativ relaxați în privința situației combustibilului, însă se tem că lucrurile s-ar putea înrăutăți în zilele următoare, după loviturile aeriene masive asupra depozitelor de combustibil din jurul capitalei", a postat pe X jurnalistul CNN Fred Pleitgen.

Presa de stat iraniană a relatat că rezervoare de combustibil și petrol din trei zone ale Teheranului au fost lovite sâmbătă noaptea de rachete israeliano-americane.

Un oficial citat de agenția Fars a declarat că mai multe rezervoare de stocare de la depozitul petrolier din Teheran au fost lovite, însă informațiile potrivit cărora rafinăria ar fi fost atacată sunt incorecte.

Fars a transmis că, în prezent, incendiul nu poate fi stins complet.

La o altă instalație de stocare a combustibilului din Shahran, incendiul este ținut sub control, pompierii "stingând flăcările care apar în canalele de apă și de-a lungul străzilor", potrivit aceleiași agenții.

"Incendiul nu a fost încă stins complet, dar situația este gestionată și se așteaptă ca, pe măsură ce cantitatea de combustibil scade, focul să fie stins în zilele următoare", a relatat Fars.

08.03.2026, 12:42

Avertismentul Iranului pentru Marea Britanie: "Fiți foarte atenți"

Ambasadorul Iranului în Regatul Unit, Seyed Ali Mousavi, a vorbit într-un interviu pentru emisiunea realizată de Laura Kuenssberg. Diplomatul iranian a declarat că țara sa ar avea "dreptul la autoapărare" dacă Marea Britanie s-ar alătura direct atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, potrivit BBC.

El a avertizat că Iranul se așteaptă ca guvernul britanic și alte state "să fie foarte delicate, foarte atente" în acțiunile lor.

Marea Britanie a permis Statelor Unite să folosească baze militare britanice pentru ceea ce miniștrii descriu drept lovituri defensive împotriva unor facilități iraniene, însă nu a participat până acum la atacuri directe.

Ambasadorul a spus că este "un lucru bun" faptul că Regatul Unit nu este "implicat în această agresiune", adăugând că, în opinia sa, guvernul britanic a învățat lecții din invazia Irakului din 2003.

08.03.2026, 12:39

Un cleric spune că succesorul lui Khamenei "aproape a fost ales", potrivit presei iraniene

Într-un videoclip publicat de agenția de presă Mehr, afiliată statului iranian, un cleric de rang înalt afirmă că Adunarea Experților din Iran este aproape de a lua o decizie privind cine îl va înlocui pe liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei, ucis sâmbăta trecută în urma unor lovituri americano-israeliene, potrivit BBC.

Adunarea Experților este formată din aproximativ 88 de clerici de rang înalt, aleși prin vot popular, care au responsabilitatea de a decide succesorul liderului suprem.

Agenția îl citează pe ayatollahul Mohammad Mehdi Mirbagheri spunând că s-a ajuns la o "decizie majoritară", însă mai trebuie rezolvate câteva obstacole procedurale.

Se așteaptă ca Adunarea să se întrunească în curând, în timp ce armata israeliană amenință că va "urmări orice succesor și pe oricine încearcă să numească un succesor".

08.03.2026, 12:06

Uraniul Iranului, miza unei operaţiuni "secrete" SUA-Israel

Statele Unite și Israelul au discutat posibilitatea trimiterii unor unități de forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit al regimului de la Teheran, potrivit mai multor surse citate de publicaţia Axios.

Prevenirea obținerii unei arme nucleare de către Iran este unul dintre obiectivele declarate ale președintelui Donald Trump în acest conflict. Pe lista de priorităţi a liderului de la Casa Albă se află aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, material care ar putea fi transformat în uraniu de grad militar în doar câteva săptămâni, scrie sursa citată.

O astfel de operațiune ar presupune cel mai probabil prezența unor militari americani sau israelieni pe teritoriul iranian, în instalații nucleare subterane puternic fortificate, în plin război. Nu este clar, însă, dacă misiunea ar fi americană, israeliană sau una comună.

Potrivit surselor, o asemenea intervenție ar avea loc doar după ce ambele state ar considera că armata iraniană nu mai reprezintă o amenințare majoră pentru trupele implicate.

08.03.2026, 11:03

SUA trimit în Orientul Mijlociu sisteme anti-dronă testate în Ucraina

Sistemele anti-dronă Merops, testate pe scară largă în Ucraina, sunt concepute pentru a intercepta dronele și alte amenințări aeriene, bazându-se pe experiența Kievului în apărarea împotriva dronelor de tip Shahed, proiectate de Iran, pe care Rusia le folosește frecvent împotriva Ucrainei încă din 2022, scrie The Wall Street Journal.

Potrivit sursei citate, sistemele sunt trimise din stocurile armatei americane din Europa, împreună cu personal militar american care le va opera și va instrui alte trupe, au declarat oficiali americani. Potrivit acestora, este posibil ca chiar Ucraina să asigure instructajul.

Un sistem Merops este destul de compact încât să încapă într-o camionetă şi lansează drone interceptoare de mici dimensiuni care detectează, urmăresc și distrug dronele inamice, inclusiv dronele de tip Shahed folosite frecvent de Rusia în războiul din Ucraina, dar și de Iran.

08.03.2026, 10:47

Teheranul, sub o "ploaie de petrol" după atacurile Israelului

Cei aproape 10 milioane de locuitori ai Teheranului s-au trezit într-o dimineață acoperită de nori groși de fum negru, după ce lovituri israeliene au vizat depozite de petrol din capitala Iranului, relatează jurnalistul CNN Fred Pleitgen.

"Se poate vedea că ploaia, apa de ploaie, este de fapt neagră - pare să fie saturată cu petrol", a transmis Fred Pleitgen.

"Asta cade acum peste capitala iraniană în această dimineață, un fel de ploaie încărcată cu petrol, după atacurile care au avut loc", a adăugat el.

Armata israeliană a anunțat că a lovit sâmbătă seara depozite de combustibil din Teheran care distribuiau carburant "către diverși consumatori, inclusiv către entități militare din Iran".

Imagini video publicate de Reuters arată, de asemenea, flăcări și coloane de fum ridicându-se deasupra rafinăriei de petrol Shahran din Teheran.

"Aceasta este o lovitură semnificativă, care reprezintă un pas suplimentar în intensificarea pagubelor aduse infrastructurii militare a regimului terorist iranian", au transmis Forțele de Apărare ale Israelului într-un comunicat.

08.03.2026, 10:24

23 Marina Tower din Dubai, lovit de resturi de dronă după interceptarea unui atac iranian

Un atac nocturn cu drone lansat de Iran a lovit două dintre cele mai exclusiviste zone din Dubai, provocând moartea unui bărbat și incendii la două zgârie-nori rezidențiali, la doar câteva ore după ce aeroportul orașului fusese vizat de un alt atac.

Inițial, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că nu există victime, însă ulterior s-a confirmat că un șofer de origine asiatică a murit după ce a fost lovit de resturi căzute în urma interceptării unei drone, relatează Daily Mail. Incidentul s-a produs în apropierea centrului comercial Lulu Hypermarket, în zona Al Barsha, după un atac asupra turnului rezidențial Azayez Tower, o clădire cu 19 etaje.

În același timp, un fragment mare aflat în flăcări a căzut pe fațada turnului 23 Marina, provocând pagube la nivelurile superioare ale clădirii. Flăcări și fum au fost observate la zgârie-norul de 88 de etaje din zona Dubai Marina, după ce autoritățile au anunțat interceptarea unei drone. Potrivit Dubai Media Office, incendiul a fost stins rapid și nu s-au înregistrat victime în acest caz.

Iranul continuă să lanseze rachete și drone asupra unor ținte din statele din Golf, în ciuda faptului că președintele Masoud Pezeshkian își ceruse anterior scuze pentru atacurile precedente și declarase că Iranul "nu va mai ataca țările vecine și nu va lansa rachete decât dacă un atac asupra Iranului va proveni din acele state".

08.03.2026, 08:53

Iranul susţine că "e pregătit pentru şase luni de război"

Iranul susţine este capabil să lupte încă cel puţin şase luni împotriva Statelor Unite şi Israelului, care duminică dimineaţă a lovit un hotel din inima Beirutului, acuzat că adăposteşte lideri ai Gardienilor Revoluţiei, relatează AFP.

Războiul din Orientul Mijlociu, care a intrat duminică în a noua zi, a adus noi atacuri aeriene în mai multe ţări din Golf, scrie Agerpres.

Iar armata israeliană a anunţat în cursul dimineţii lansarea unui nou val de atacuri care vizează situri militare "în tot Iranul".

"Forţele armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue cel puţin şase luni de război intens în ritmul actual al operaţiunilor", a declarat Ali Mohammad Naini, purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, la televiziunea de stat.

"În zilele următoare, un nou stil de atac va fi efectuat folosind rachete avansate, mai puţin utilizate, cu rază lungă de acţiune. Inamicul ar trebui să se aştepte la atacuri ţintite mai dureroase şi mai precise", a declarat purtătorul de cuvânt.

08.03.2026, 08:19

Mesajul tăios al lui Trump pentru Starmer: "Nu avem nevoie de el"

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa socială, Truth Social, liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite nu au nevoie de sprijinul militar al Marii Britanii în regiune.

"Regatul Unit, cândva marele nostru aliat, poate cel mai mare dintre toate, se gândește în sfârșit serios să trimită două portavioane în Orientul Mijlociu. Este în regulă, premierule Starmer, nu mai avem nevoie de ele - dar vom ţine minte. Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce noi le-am câștigat deja", a scris Trump.

Declarațiile vin după ce guvernul britanic ar fi refuzat inițial să permită utilizarea bazelor militare din Marea Britanie pentru primele lovituri americane asupra Iranului. Ulterior, Trump a afirmat că premierul britanic "nu a fost de ajutor".

"Nu m-aș fi așteptat niciodată să văd asta. Nu m-aș fi așteptat la asta din partea Marii Britanii", a declarat președintele american pentru publicația The Sun.

Guvernul de la Londra nu a participat până acum la operațiuni militare ofensive și nu a anunțat un angajament în acest sens. Potrivit BBC, un portavion britanic a fost plasat în stare avansată de pregătire, în eventualitatea unei desfășurări în regiune. În același timp, Marea Britanie a permis Statelor Unite să utilizeze bazele sale pentru operațiuni defensive.

08.03.2026, 07:44

IDF anunță un nou val de atacuri asupra Iranului, după o noapte de bombardamente la rafinăriile din Teheran

Armata israeliană a anunțat că a lansat un nou val de lovituri asupra Iranului, vizând infrastructură din mai multe zone ale țării.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au transmis că au "lansat un nou val de atacuri în întreaga Iran", precizând că operațiunile au ca țintă infrastructură strategică.

Anunțul a fost făcut în jurul orei 08:30, ora Teheranului (aproximativ 05:00 GMT), în momentul în care capitala iraniană se trezea după o noapte marcată de bombardamente asupra rafinăriilor de petrol.

Cu aproximativ o jumătate de oră mai devreme, armata israeliană anunțase că sistemele de apărare aeriană erau mobilizate pentru a intercepta rachete lansate din Iran.

08.03.2026, 07:43

Flăcări pe un bulevard din Teheran după atacurile Israelului asupra depozitelor de petrol

Loviturile lansate peste noapte de Israel au vizat mai multe rafinării și depozite de petrol din Teheran, iar exploziile au trimis coloane uriașe de fum deasupra capitalei iraniene.

Un locuitor a declarat pentru BBC că intensitatea incendiilor era atât de mare încât "era ca și cum noaptea s-ar fi transformat în zi".

Flăcările s-au extins până pe bulevardul Koohsar din apropiere, unde martorii spun că focul a ajuns la locuințe și magazine din zonă.

08.03.2026, 07:40

Atac israelian în Beirut: patru morți după bombardarea unui hotel. IDF spune că a vizat comandanți iranieni

Armata israeliană anunță că a lovit forțe iraniene din Beirut. Potrivit IDF, atacul a fost unul "ţintit" și i-a vizat pe mai mulți comandanți ai Corpului Liban al Forței Quds, structura responsabilă de operațiunile externe ale Gardienilor Revoluției din Iran, potrivit CNN.

Într-o postare pe Telegram, armata israeliană a transmis că liderii vizați ar fi coordonat activități din Beirut și ar fi fost implicați în planificarea unor atacuri împotriva Israelului și a civililor săi. IDF susține că va continua să "elimine cu precizie comandanții regimului iranian de oriunde operează". Oficialii iranieni nu au comentat până acum lovitura, iar armata israeliană nu a precizat exact locul în care a avut loc atacul.

Cu câteva ore înainte, Israelul anunțase că a lansat "un nou val de lovituri" în Beirut, țintind infrastructura Hezbollah din zona Dahiyeh, bastion al grupării șiite susținute de Iran.

În paralel, autoritățile libaneze au anunțat că un alt atac israelian, asupra unui hotel din centrul Beirutului, s-a soldat cu patru morți și zece răniți. Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, clădirea adăpostea persoane strămutate de luptele din sudul țării și din suburbiile sudice ale capitalei.

După explozie, mai mulți oameni au fost văzuți părăsind hotelul de teamă că ar putea urma noi bombardamente.

08.03.2026, 07:34

Resturi de drone interceptate au avariat clădiri civile în Kuweit

Mai multe clădiri din Kuweit au fost avariate de resturile căzute după interceptarea unor drone, a anunțat armata țării.

"Unele instalații civile au suferit pagube materiale ca urmare a resturilor și schijelor căzute în urma operațiunilor de interceptare", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, citat într-o postare pe platforma X, distribuită de armata Kuweitului.

Imagini apărute pe rețelele sociale arată un incendiu puternic care a cuprins un turn din Kuweit, scrie BBC.

Forțele aeriene ale țării "continuă să angajeze ținte aeriene ostile", a mai spus purtătorul de cuvânt, în timp ce armata le-a cerut cetățenilor și rezidenților să "respecte instrucțiunile de siguranță și securitate".

08.03.2026, 07:24

Războiul din Iran intră în cea de-a doua săptămână. Atacuri în lanţ în Golful Persic

După ce aeroportul din Dubai a fost atacat cu drone şi rachete, peste noapte, a venit rândul luxosului Dubai Marina. Cartierul exclusivist a fost cuprins de haos şi panică. Ţinta a fost celebrul turn Marina 23 - înalt de 88 de etaje, unde stau oameni de afaceri şi investitori străini. Un fragment de la o dronă interceptată a lovit faţada clădirii, iar imediat a fost învăluită în fum. Zgârie-norul a fost parţial evacuat, iar din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Într-un incident separat, tot în Dubai, un şofer de origine asiatică a murit, după ce maşina în care se afla a fost lovită de resturi provenite de la un alt proiectil interceptat.

Peste noapte, haosul a cuprins şi alte state din Golf, în ciuda faptului că preşedintele iranian le ceruse scuze ţărilor vecine atacate de armata sa. În Kuweit, dronele iraniene au ţintit depozitele de combustibil de lângă Aeroportul Internaţional şi inclusiv o clădire înaltă din capitala ţării a fost cuprinsă de flăcări.

Şi Arabia Saudită a interceptat încă de la primele ore ale dimineţii cel puţin 21 drone. Armata iraniană ar fi lovit şi o bază militară americană din Bahrain.

Riposta a venit imediat. Statele Unite şi Israelul au bombardat masiv Iranul şi au lovit pentru prima dată mai multe depozite de petrol şi rafinării. Coloane uriaşe de flăcări s-au ridicat deasupra Teheranului, iar în timpul atacurilor, o ambulanţă a fost complet distrusă după ce a fost lovită de o dronă. Premierul Benjamin Netanyahu anticipase atacurile.

"Avem multe surprize pentru a destabiliza regimul şi a facilita schimbarea. Momentul adevărului se apropie. Nu căutăm să divizăm Iranul. Căutăm să eliberăm Iranul şi să trăim în pace cu el", a transmis Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Nici Donald Trump nu mai e dispus să facă vreun pas înapoi.

"Nu vrem să ajungem la o înţelegere. Ei ar dori să ajungă la o înţelegere. Noi nu vrem să ajungem la o înţelegere", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Liderul de la Casa Albă va trimite al treilea portavion în regiune, iar Marea Britanie a anunţat că este gata să trimită şi ea unul. Președintele Donald Trump îl acuză pe Sir Keir Starmer că vrea "să se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja".

"Nu avem nevoie de ei, nu este momentul potrivit. Ar fi fost frumos să-i fi avut acum două săptămâni", a mai subliniat liderul de la Casa Albă.

Turcia a avertizat şi ea Iranul după ce NATO a interceptat o rachetă lansată spre teritoriul ţării.

"Le-am spus (iranienilor - n.r) că, dacă aceasta a fost o rachetă care şi-a pierdut direcţia, este altceva. Dar dacă acest lucru se repetă… Sfatul nostru pentru voi este să aveţi grijă. Nimeni din Iran nu ar trebui să pornească într-o asemenea aventură", a precizat Hakan Fidan, ministrul turc de Externe.

Şi Libanul a fost atacat. În urma altui bombardament israelian asupra unui hotel din capitala ţării, cel puţin patru persoane au fost ucise şi alte 10 rănite.

