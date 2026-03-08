Cozi la benzinării în Teheran după atacurile asupra rezervoarelor de combustibil

Distribuția de combustibil în Teheran a fost perturbată după loviturile intense din cursul nopții asupra unor rezervoare de stocare, a anunțat guvernatorul capitalei iraniene.

Mohammad Sadegh Motamedian a declarat că "problema este în curs de rezolvare", potrivit agenției de presă de stat IRNA.

Guvernatorul a precizat că nu există o lipsă de combustibil, însă refacerea completă a rețelei de distribuție ar putea dura ceva timp. El le-a cerut locuitorilor să "își gestioneze consumul de combustibil".

"La unele benzinării au apărut deja cozi. Șoferii ne-au spus că au așteptat aproximativ 20-30 de minute pentru a ajunge la pompă. Mulți păreau relativ relaxați în privința situației combustibilului, însă se tem că lucrurile s-ar putea înrăutăți în zilele următoare, după loviturile aeriene masive asupra depozitelor de combustibil din jurul capitalei", a postat pe X jurnalistul CNN Fred Pleitgen.

From Tehran: some lines now at gas stations. Drivers told us they waited around 20-30 minutes to get to the pump. They seemed fairly relaxed about the fuel situation but feared it could get worse in the coming days after the massive airstrikes on fuel storage facilities around… pic.twitter.com/rRtugCor7a — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 8, 2026

Presa de stat iraniană a relatat că rezervoare de combustibil și petrol din trei zone ale Teheranului au fost lovite sâmbătă noaptea de rachete israeliano-americane.

Un oficial citat de agenția Fars a declarat că mai multe rezervoare de stocare de la depozitul petrolier din Teheran au fost lovite, însă informațiile potrivit cărora rafinăria ar fi fost atacată sunt incorecte.

Fars a transmis că, în prezent, incendiul nu poate fi stins complet.

La o altă instalație de stocare a combustibilului din Shahran, incendiul este ținut sub control, pompierii "stingând flăcările care apar în canalele de apă și de-a lungul străzilor", potrivit aceleiași agenții.

"Incendiul nu a fost încă stins complet, dar situația este gestionată și se așteaptă ca, pe măsură ce cantitatea de combustibil scade, focul să fie stins în zilele următoare", a relatat Fars.