Stocul nuclear al Iranului, "adevărata miză strategică" a războiului. Cum plănuiesc SUA şi Israel să îl preia

Statele Unite și Israelul iau în calcul o operațiune militară pentru securizarea stocului de uraniu îmbogățit al Iranului. Planul ar putea presupune trimiterea unor unități de forțe speciale pe teritoriul iranian, într-o etapă ulterioară a războiului, pentru a prelua sau neutraliza materialul nuclear care ar putea fi transformat rapid în armă atomică.

Statele Unite și Israelul au discutat posibilitatea trimiterii unor unități de forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit al regimului de la Teheran, potrivit mai multor surse citate de publicaţia Axios.

Prevenirea obținerii unei arme nucleare de către Iran este unul dintre obiectivele declarate ale președintelui Donald Trump în acest conflict. Pe lista de priorităţi a liderului de la Casa Albă se află aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, material care ar putea fi transformat în uraniu de grad militar în doar câteva săptămâni, scrie sursa citată.

O astfel de operațiune ar presupune cel mai probabil prezența unor militari americani sau israelieni pe teritoriul iranian, în instalații nucleare subterane puternic fortificate, în plin război. Nu este clar, însă, dacă misiunea ar fi americană, israeliană sau una comună.

Potrivit surselor, o asemenea intervenție ar avea loc doar după ce ambele state ar considera că armata iraniană nu mai reprezintă o amenințare majoră pentru trupele implicate.

Ce opțiuni sunt analizate pentru stocul de uraniu

În cadrul unui briefing susținut marți în Congresul american, secretarul de stat Marco Rubio a fost întrebat dacă uraniul îmbogățit al Iranului va fi securizat.

"Cineva va trebui să meargă să îl ia", a spus Marco Rubio, fără a preciza cine ar urma să desfășoare o astfel de operațiune.

Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat că Donald Trump și echipa sa analizează serios posibilitatea trimiterii unor unități de operațiuni speciale în Iran pentru misiuni punctuale.

Un oficial american a explicat că administrația ia în calcul două scenarii: fie scoaterea completă a materialului nuclear din Iran, fie trimiterea unor experți care să îl dilueze chiar la fața locului.

Operațiunea ar putea implica forțe speciale alături de oameni de știință, posibil inclusiv experți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Provocarea militară: unde este uraniul și cum poate fi securizat

Potrivit unei surse americane, misiunea ridică numeroase provocări operaționale.

"Prima întrebare este unde se află. A doua este cum ajungem la el și cum obținem control fizic asupra lui", a spus oficialul.

"Apoi ar fi o decizie a președintelui și a Departamentului Apărării, a CIA, dacă vrem să îl transportăm fizic sau să îl diluăm la fața locului".

Două surse familiarizate cu subiectul au declarat că astfel de operațiuni făceau parte din lista de opțiuni prezentate lui Trump înainte de izbucnirea războiului.

NBC News a relatat vineri că liderul de la Casa Albă a discutat și posibilitatea desfășurării unui contingent restrâns de militari americani în Iran pentru obiective strategice specifice.

Ce spune Donald Trump despre trimiterea de trupe

Donald Trump a declarat sâmbătă, la bordul avionului Air Force One, că trimiterea de trupe la sol este posibilă, dar doar "pentru un motiv foarte întemeiat".

"Dacă am face asta vreodată, [iranienii] ar fi atât de decimați încât nu ar mai putea lupta la nivel terestru", a spus el.

Întrebat dacă militarii ar putea fi trimiși pentru securizarea materialului nuclear, Trump nu a exclus scenariul.

"La un moment dat poate vom face asta. Nu am vizat acest lucru. Nu am face-o acum. Poate o vom face mai târziu."

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru Axios că Trump "păstrează în mod înțelept toate opțiunile deschise și nu exclude nimic".

Alte ținte strategice analizate de administrația americană

Dincolo de stocul de uraniu, oficiali ai administrației americane au discutat și despre posibilitatea preluării controlului asupra insulei Kharg, un terminal strategic prin care trece aproximativ 90% din exportul de petrol al Iranului.

Între timp, loviturile lansate de SUA și Israel asupra instalațiilor nucleare iraniene, în luna iunie, au îngropat sub dărâmături stocul de uraniu al Teheranului. Potrivit oficialilor americani și israelieni, nici autoritățile iraniene nu au reușit să ajungă la acel material de atunci.

Atacurile au distrus aproape toate centrifugele Iranului, iar până în prezent nu există dovezi că programul de îmbogățire a uraniului ar fi fost reluat.

Unde este stocat uraniul Iranului

Oficialii americani și israelieni susțin că cea mai mare parte a stocului se află în tunelurile subterane ale instalației nucleare din Isfahan. Restul ar fi depozitat în siturile nucleare de la Fordow și Natanz.

În primele zile ale războiului, SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Natanz și Isfahan, care ar fi avut ca scop blocarea accesului la instalații pentru a împiedica mutarea materialului nuclear.

Potrivit evaluărilor americane și israeliene, cele 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% reprezintă o amenințare majoră, deoarece ar putea fi transformate în material pentru arme nucleare în doar câteva săptămâni.

Dacă întregul stoc ar ajunge la o puritate de 90%, ar fi suficient pentru producerea a 11 bombe nucleare.

Operațiuni limitate, nu o invazie

Un oficial american de rang înalt a subliniat că ideea trimiterii de trupe la sol este diferită de scenariile clasice de intervenție militară.

"Pentru Trump, "trupe la sol" nu înseamnă același lucru ca pentru mass-media", a spus acesta.

"Ar fi raiduri limitate ale forțelor speciale, nu trimiterea unei forțe mari", a explicat o altă sursă.

O a treia sursă a adăugat: "Ceea ce s-a discutat nu a fost gândit în termenii unei intervenții militare de amploare. Oamenii se gândesc la Fallujah. Nu despre asta este vorba".

