Refuzuri din partea țărilor care ar putea forma coaliția navală cerută de Trump
Mai multe țări au refuzat sau sunt reticente în legătură cu propunerea președintelui american Donald Trump privind formarea unei coaliții navale. Liderul SUA ar vrea ca navele internaționale să asigure securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz. Experții au analizat reacția țărilor care ar fi fost vizate de propunerea lui Donald Trump. Potrivit primelor informații, Franța, Australia și Japonia refuză să participe la o operațiune în Strâmtoarea Ormuz. O poziție asemănătoare are și China, ceea ce l-a făcut pe președintele Trump să amenințe cu amânarea vizitei la Beijing.
Coreea de Sud analizează propunerea, în timp ce Marea Britanie este reticentă. De altfel, Donald Trump a criticat Marea Britanie pentru lentoarea privitoare la sprijinirea eforturilor SUA în Strâmtoarea Ormuz. El a spus că Marea Britanie, pe care a numit-o "aliatul numărul unu, cel mai longeviv", inițial "nu a vrut să vină" în ajutor. Conform lui Trump, Marea Britanie s-a oferit să trimită nave doar după ce principala amenințare a fost redusă.