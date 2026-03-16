Trump ameninţă NATO: Viitor "foarte rău"

Preşedintele SUA Donald Trump a avertizat că NATO se va confrunta cu un viitor "foarte rău" dacă aliaţii SUA nu contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz, transmiţând un mesaj dur naţiunilor europene în legătură cu această rută strategică. El a îndemnat şi Beijingul să ajute la rezolvarea perturbărilor din strâmtoare, provocate de conflictul cu Iranul.

"Este firesc ca cei care beneficiază de această strâmtoare să ajute pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic rău acolo", a declarat Trump pentru Financial Times într-un interviu telefonic, adăugând: "Dacă nu există un răspuns sau dacă răspunsul este negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO".

Preşedintele SUA a invocat sprijinul acordat de SUA Ucrainei în războiul cu Rusia, spunând: "Nu trebuia să-i ajutăm în privinţa Ucrainei. … Acum vom vedea dacă ne ajută ei pe noi. Pentru că am spus de mult timp că noi vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi". Întrebat ce fel de asistenţă solicită, preşedintele american a spus: „Orice este necesar”, inclusiv nave de deminare.

Trump a sugerat, de asemenea, că aliaţii ar putea ajuta la contracararea ameninţărilor venite de pe coasta iraniană. El a spus că vrea "oameni care să neutralizeze nişte actori periculoşi de-a lungul coastei", referindu-se la forţele iraniene care au folosit drone şi mine navale în Golf.