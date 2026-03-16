Război Iran. Trump ameninţă NATO dacă nu se implică în Ormuz. Preţul petrolului ar putea creşte din nou

Război Iran. Trump ameninţă NATO dacă nu se implică în Ormuz. Preţul petrolului ar putea creşte din nou

Preşedintele SUA Donald Trump a avertizat că NATO se va confrunta cu un viitor "foarte rău" dacă aliaţii SUA nu contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz, transmiţând un mesaj dur naţiunilor europene în legătură cu această rută strategică. El a îndemnat şi Beijingul să ajute la rezolvarea perturbărilor din strâmtoare, provocate de conflictul cu Iranul. Preţul petrolului a crescut duminică seara la cel mai înalt nivel din iulie 2022, pe fondul sugestiilor administraţiei americane că războiul cu Iranul ar putea dura încă câteva săptămâni, în timp ce preşedintele Donald Trump a solicitat ajutorul comunităţii internaţionale pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Preţurile petrolului ar putea continua să crească din nou, la deschiderea pieţelor de luni, în timp ce războiul dintre Statele Unite şi Israel împotriva Iranului a intrat în a treia săptămână.

de Redactia Observator

la 16.03.2026 06:39
16.03.2026, 08:58

Refuzuri din partea țărilor care ar putea forma coaliția navală cerută de Trump

Mai multe țări au refuzat sau sunt reticente în legătură cu propunerea președintelui american Donald Trump privind formarea unei coaliții navale. Liderul SUA ar vrea ca navele internaționale să asigure securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz. Experții au analizat reacția țărilor care ar fi fost vizate de propunerea lui Donald Trump. Potrivit primelor informații, Franța, Australia și Japonia refuză să participe la o operațiune în Strâmtoarea Ormuz. O poziție asemănătoare are și China, ceea ce l-a făcut pe președintele Trump să amenințe cu amânarea vizitei la Beijing.

Coreea de Sud analizează propunerea, în timp ce Marea Britanie este reticentă. De altfel, Donald Trump a criticat Marea Britanie pentru lentoarea privitoare la sprijinirea eforturilor SUA în Strâmtoarea Ormuz. El a spus că Marea Britanie, pe care a numit-o "aliatul numărul unu, cel mai longeviv", inițial "nu a vrut să vină" în ajutor. Conform lui Trump, Marea Britanie s-a oferit să trimită nave doar după ce principala amenințare a fost redusă. 

16.03.2026, 08:17

Emiratele Arabe Unite, atacate cu sute de rachete și mii de drone

Emiratele Arabe Unite sunt o țintă pentru agresiunea Iranului. De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, țara a fost atacată cu sute de rachete și mii de drone, aproape la fel multe ca în atacurile asupra Israelului. Experții susțin că iranienii încearcă să distrugă capul de pod Est-Vest. Nicio țară, în afară de Israel, nu a fost lovită mai puternic decât Emiratele Arabe Unite de la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu. Experții cred că astfel Iranul încearcă să provoace probleme regionale și globale, afectând cel mai sigur pod din Golf între Est și Vest, dar și viitorul regiunii, potrivit CNBC.

Cel puțin 11 țări au fost atacate de Iran ca răspuns la atacurile americane și israeliene. Autoritățile din EAU spun că au interceptat peste 90% din rachetele și dronele iraniene. Până pe 12 martie, a 13-a zi a războiului, datele oficiale ale Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite arată că apărarea aeriană a interceptat 268 de rachete balistice, 15 rachete de croazieră și 1.514 drone. În EAU au fost șase persoane decedate și 131 de victime rănite în urma atacurilor.

16.03.2026, 07:47

Atac israelian la perfieria sudică a Beirutului

Armata israeliană a bombardat din nou suburbiile sudice ale Beirutului duminică seara, după ce a emis mai devreme în cursul zilei un ordin de evacuare care acoperea mai multe cartiere din zonă, scrie AFP. Corespondenţi ai AFP în capitala libaneză au auzit o explozie puternică, cea mai recentă dintr-o serie de atacuri vizând bastionul Hezbollah din sudul Beirutului, pe care Israelul îl bombardează fără încetare din 2 martie.

La scurt timp după raid, armata israeliană a declarat pe reţelele de socializare că "atacă în prezent infrastructura teroristă a Hezbollah din Beirut".

16.03.2026, 07:36

16.03.2026, 07:21

Trump acuză Iranul că foloseşte inteligenţa artificială ca "armă de dezinformare"

Preşedintele SUA, Donald Trump, a acuzat Iranul că foloseşte inteligenţa artificială ca "armă de dezinformare" pentru a prezenta în mod eronat succesele şi sprijinul de care se bucură în timpul războiului, relatează Reuters.

"AI poate fi foarte periculoasă, trebuie să fim foarte atenţi cu ea", a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, la scurt timp după ce a publicat un mesaj pe platforma sa Truth Social, în care acuza, fără dovezi, mass-media occidentală de "coordonare strânsă" cu Iranul pentru a răspândi "ştiri false" generate de AI. (DETALII AICI)

16.03.2026, 06:48

Trafic suspendat pe aeroportul din Dubai după un atac cu dronă

Zborurile sunt suspendate temporar luni pe aeroportul din Dubai, au anunţat autorităţile din emirat, din cauza unui incendiu la un rezervor de combustibil legat de un atac cu dronă, transmite AFP. Autoritatea aviaţiei civile din Dubai a anunţat suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul internaţional din Dubai ca măsură de precauţie pentru a asigura siguranţa tuturor pasagerilor şi a personalului, a indicat pe X Biroul de presă din Dubai. Potrivit aceleiaşi surse, un "incident legat de o dronă" a provocat mai devreme un incendiu la un rezervor de combustibil pe aeroport, fără a se raporta răniţi. Incendiul a fost ţinut sub control.

16.03.2026, 06:47

Starmer refuză să trimită nave de război în Strâmtoarea Ormuz

Premierul britanic Keir Starmer refuză, deocamdată, să trimită nave de război pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în pofida apelului lansat de președintele american Donald Trump către aliați pentru o intervenție comună menită să evite agravarea crizei economice generate de blocajul petrolier.

Guvernul de la Londra analizează în schimb opțiunea trimiterii unor drone de vânătoare de mine, însă nu este pregătit să desfășoare fregate sau alte nave militare britanice în zonă. Decizia vine în contextul în care Iranul a avertizat că orice stat care se alătură unei misiuni împotriva sa în strâmtoare va fi considerat parte a conflictului.

Ministrul britanic al Energiei, Ed Miliband, a declarat că Executivul „analizează intens” variantele disponibile pentru redeschiderea rutei maritime, esențială pentru transporturile globale de petrol. El a evitat însă să ofere o garanție fermă privind implicarea militară directă a Regatului Unit.

Reținerea Londrei este împărtășită și de alte state aliate ale Washingtonului. Franța, Germania și Coreea de Sud au semnalat, la rândul lor, că nu sunt dispuse să răspundă imediat cererii formulate de Donald Trump privind trimiterea de nave în Golf. Parisul a transmis clar că postura sa va rămâne una „defensivă și protectoare”, iar Berlinul s-a arătat sceptic față de extinderea misiunii navale europene Aspides în Strâmtoarea Ormuz.

16.03.2026, 06:47

Iranul anunţă o creştere cu 60% a salariului minim

Ministrul muncii din Iran a anunţat o creştere cu peste 60% a salariului minim, au relatat duminică mass-media locale, la câteva luni după protestele antiguvernamentale declanşate iniţial de situaţia economică precară a ţării. Ţara ajustează anual salariul minim în funcţie de inflaţie, care a explodat sub efectul sancţiunilor internaţionale în lunile care au precedat războiul declanşat de atacurile israeliano-americane din 28 februarie.

Potrivit agenţiei iraniene Tasnim, care citează Ministerul Muncii, „cu acordul guvernului”, salariul minim lunar va creşte de la 103 milioane de riali la 166 de milioane în cursul următorului an calendaristic persan, care începe în câteva zile. Guvernul a anunţat, de asemenea, o creştere similară a alocaţiilor familiale.

16.03.2026, 06:46

Preţurile petrolului ar putea creşte din nou luni, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu

Preţurile petrolului ar putea continua să crească din nou, la deschiderea pieţelor de luni, în timp ce războiul dintre Statele Unite şi Israel împotriva Iranului a intrat în a treia săptămână, punând în pericol infrastructura petrolieră din regiune şi menţinând închisă Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport energetic din lume, transmite CNBC.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat cu noi atacuri asupra terminalului de export petrolier de pe insula iraniană Kharg, iar Teheranul a răspuns cu ameninţări de represalii suplimentare. Vineri, petrolul Brent, reperul global al pieţei, a închis peste pragul de 100 de dolari pe baril, pentru a doua zi consecutiv. Contractele futures Brent au crescut cu 2,67%, sau 2,68 dolari, ajungând la 103,14 dolari pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate a urcat cu 3,11%, sau 2,98 dolari, până la 98,71 dolari pe baril.

Preţurile petrolului au crescut puternic şi au agitat pieţele financiare globale. Ambele contracte au urcat cu peste 40% în această lună, atingând cele mai ridicate niveluri din 2022, după ce atacurile americano-israeliene asupra Iranului au determinat Teheranul să oprească transportul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Donald Trump a cerut Chinei, Franţei, Japoniei, Coreei de Sud şi Marii Britanii să trimită nave de război pentru a securiza această rută maritimă esenţială. Statele Unite au lovit sâmbătă ţinte militare pe insula Kharg, iar Iranul a răspuns rapid cu atacuri cu drone asupra unui terminal petrolier important din Emiratele Arabe Unite.

16.03.2026, 06:44

Trump ameninţă NATO: Viitor "foarte rău"

Preşedintele SUA Donald Trump a avertizat că NATO se va confrunta cu un viitor "foarte rău" dacă aliaţii SUA nu contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz, transmiţând un mesaj dur naţiunilor europene în legătură cu această rută strategică. El a îndemnat şi Beijingul să ajute la rezolvarea perturbărilor din strâmtoare, provocate de conflictul cu Iranul.

"Este firesc ca cei care beneficiază de această strâmtoare să ajute pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic rău acolo", a declarat Trump pentru Financial Times într-un interviu telefonic, adăugând: "Dacă nu există un răspuns sau dacă răspunsul este negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO".

Preşedintele SUA a invocat sprijinul acordat de SUA Ucrainei în războiul cu Rusia, spunând: "Nu trebuia să-i ajutăm în privinţa Ucrainei. … Acum vom vedea dacă ne ajută ei pe noi. Pentru că am spus de mult timp că noi vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi". Întrebat ce fel de asistenţă solicită, preşedintele american a spus: „Orice este necesar”, inclusiv nave de deminare.

Trump a sugerat, de asemenea, că aliaţii ar putea ajuta la contracararea ameninţărilor venite de pe coasta iraniană. El a spus că vrea "oameni care să neutralizeze nişte actori periculoşi de-a lungul coastei", referindu-se la forţele iraniene care au folosit drone şi mine navale în Golf.

Redactia Observator

