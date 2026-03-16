Trump ameninţă că va amâna summitul cu Xi Jinping dacă Beijingul nu ajută la deblocarea Strâmtorii Ormuz

Donald Trump a declarat că ar putea amâna summitul planificat cu președintele chinez Xi Jinping dacă Beijingul nu ajută la deblocarea Strâmtorii Ormuz, relatează Financial Times.

Liderul de la Casa Albă a declarat într-un interviu acordat Financial Times că strâmtoarea este crucială pentru transportul maritim chinezesc. "Este normal ca țările care beneficiază de pe urma acestei strâmtori să ajute pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic rău acolo", a transmis Trump.

Trump vrea un răspuns înainte de vizita sa, altfel ar putea să o amâne

Liderul de Casa Albă a subliniat dependența Chinei de petrolul din Orientul Mijlociu şi a adăugat că ar fi prea târziu să aștepte până la vizita sa la Beijing, planificată la finalul lunii martie.

Articolul continuă după reclamă

Avertismentul lui Trump vine în contextul echipe de negociatori de top din SUA și Chinei se întâlnesc la Paris, pentru a pregăti summitul Trump-Xi. Preşedintele SUA urmează să efectueze o vizită în China în perioada 31 martie - 2 aprilie, potrivit Casei Albe. Beijingul nu a confirmat data vizitei sale.

Duminică, Trump a cerut NATO şi Chinei să ajute la restabilirea traficului maritim în strâmtoarea strategică Ormuz. Mai mult de jumătate din importurile de ţiţei transportat pe cale maritimă ale Chinei provin din Orientul Mijlociu şi tranzitează în principal strâmtoarea, conform firmei de analiză Kpler.

Președintele american a transmis un avertisment şi aliaților europeni, spunând că NATO ar putea avea un viitor "foarte rău" dacă statele membre nu vor contribui la securizarea strâmtorii. "Acum vom vedea dacă ne ajută. Pentru că spun de mult timp că noi vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi. Și nu sunt sigur că ar fi", a declarat Trump.

Reacţia Beijingului

Ministerul chinez de Externe a anunţat luni că Beijingul şi Washingtonul continuă să comunice cu privire la o vizită a lui Trump. "China şi Statele Unite continuă să comunice cu privire la vizita preşedintelui Trump în China", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian. El a a refuzat să comenteze presiunile lui Trump asupra Chinei de a ajuta, împreună cu alţii, la deblocarea Strâmtorii Ormuz.

El a reiterat apelul Beijingului la încetarea ostilităţilor. "China face încă o dată apel la toate părţile să înceteze imediat operaţiunile militare, să evite escaladarea tensiunilor şi să prevină ca tulburările regionale să aibă un impact şi mai mare asupra dezvoltării economice globale".

Georgiana Dulgheru

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰