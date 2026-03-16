Donald Trump susţine că mitingul din Iran nu a avut loc şi a fost generat cu Inteligenţă Artificială

Președintele american Donald Trump susține că mitingul de la Teheran nu a avut loc fiind generat de Inteligența Artificială. La manifestația de susținere a regimului din Iran au participat 250.000 de oameni, au transmis iranienii.

Donald Trump a făcut declarația în timpul unui zbor cu avionul prezidențial american. El a spus jurnaliștilor că mitingul cu 250.000 de persoane din Teheran nu a avut loc. Trump a mai declarat că regimul iranian a folosit inteligența artificială dorind să arate lumii că are sprijin popular.

"Au arătat aproximativ 250.000 de oameni într-o piață spunând cât de mult îl iubesc pe Khamenei, în totalitate generat de inteligența artificială. Nu a avut loc niciodată. Mass-media știa că nu a avut loc, dar a inventat totul ca și cum ar avea un sprijin mare. Nu au sprijin", a declarat Donald Trump, conform Reuters.

"Inteligența artificială poate fi foarte periculoasă, trebuie să fim foarte atenți cu ea", le-a spus Trump reporterilor în Air Force One, la scurt timp după ce a publicat o postare pe platforma sa Truth Social în care a acuzat instituțiile media occidentale, fără dovezi, de "coordonare strânsă" cu Iranul pentru a răspândi "știri false" generate de inteligența artificială.

Comentariile vin pe fondul tensiunilor reînnoite dintre Comisia Federală pentru Comunicații și radiodifuzori, după ce Trump a atacat acoperirea media a războiului SUA și Israelului cu Iranul. Președintele FCC, Brendan Carr, a amenințat sâmbătă că va retrage licențele radiodifuzorilor care nu și-au "corectat cursul" în ceea ce privește acoperirea lor.

Trump a acuzat frecvent instituțiile de știri că mint atunci când publică știri pe care le consideră critice la adresa sa și a cerut anterior retragerea licențelor posturilor de radiodifuziune pe care le consideră nedrepte.

Între postarea de pe rețelele de socializare și comentariile sale adresate jurnaliștilor, Trump a citat duminică trei cazuri în care a susținut că Iranul a folosit inteligența artificială pentru a induce în eroare publicul.

Președintele SUA a explicat de ce iranienii care se opun regimului nu au protestat.

"Se confruntă cu persoane oribile, cu persoane violente. (...) I-au anunțat pe toți și au emis declarații că, dacă protestezi, vei fi împușcat și ucis. Protestatarii nu au arme. (...) Așa că cred că le este foarte greu să protesteze. Înțeleg perfect. Au spus că, dacă protestezi, vei fi ucis", a adăugat Donald Trump.

Liderii SUA și dizidenți iranieni au încercat să-i convingă pe cei nemulțumiți de conducerea de la Teheran să protesteze masiv în Iran astfel încât să provoace o schimbare de regim.

