Ministrul britanic al Apărării a demisionat, nemulțumit de cheltuielile militare

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a demisionat azi după o dispută privind cheltuielile militare, acuzându-l pe premierul Keir Starmer că nu a alocat resursele necesare pentru a proteja țara în faţa amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei. Gestul neașteptat atuncă guvernul de la Londra într-o criză și mai profundă: luna trecută a plecat şi ministrul sănătății, Wes Streeting. Liderii militari britanici cer tot mai mulţi bani pentru siguranța țării.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a demisionat joi în contextul unei dispute privind cheltuielile militare, acuzându-l pe prim-ministrul Keir Starmer că nu s-a angajat să aloce resursele guvernamentale necesare pentru apărarea ţării, relatează Reuters.

Ministerul Apărării şi Ministerul Finanţelor din Marea Britanie poartă de luni de zile discuţii intense privind modalităţile de a răspunde cererilor tot mai mari de creştere a cheltuielilor militare, ceea ce a întârziat, încă de anul trecut, Planul de Investiţii în Apărare al Marii Britanii.

"Nu aţi fost în măsură, iar Trezoreria nu a fost dispusă să aloce resursele de care naţiunea are nevoie pentru a apăra ţara în acest moment de ameninţări în creştere", a declarat Healey în scrisoarea sa către Starmer.

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Întârzierea a stârnit furia industriei britanice de apărare, care susţine că nu poate investi în programe pe termen lung pentru securitatea ţării într-o perioadă de instabilitate geopolitică accentuată şi în contextul în care Statele Unite îşi reduc implicarea în protejarea Europei.

O sursă din guvern a declarat că Starmer a redus cheltuielile în alte departamente şi va prezenta un plan de cheltuieli care să garanteze capacităţile de care au nevoie forţele armate.

Deşi istoric este considerată o mare putere militară, Regatul Unit a fost prins pe picior greşit în luna martie, când nu a putut trimit imediat o navă de război în Cipru, după ce baza sa aeriană de acolo a fost lovită de o dronă de fabricaţie iraniană, punctează sursa citată.

Marea Britanie este acum doar al treilea cel mai mare contributor din NATO, după ce a fost depăşită de Germania în 2024. Planul de investiţii îşi propune să aducă forţele armate la un nivel de "pregătire pentru război".

Starmer a promis cea mai mare creştere a cheltuielilor de apărare de după Războiul Rece, cu obiectivul de a le ridica la 3% din produsul intern brut după următoarele alegeri legislative. Însă Healey a spus că planul pe care l-a văzut ar creşte cheltuielile pentru apărare doar până la 2,68% în 2030, în condiţiile în care acestea vor ajunge deja la 2,6% anul viitor.