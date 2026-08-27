Rusia reacţionează după fix o săptămână la un incident petrecut în apele teritoriale ale României. Mai exact, MAE rus a avut o reacţie după ce o dronă maritimă a fost găsită şi distrusă în aproprierea platformei NeptunDeep.

Reacţia Rusiei după drona distrusă la Neptun Deep: "Iată cum armele cumpărate de NATO se întorc contra lor" - Arhivă

Pe 20 august, deci în urmă cu exacct 7 zile, o dronă maritimă a fost identificată în apropierea platformei NeptunDeep. Forţele Aeriene române au distrus două F16 care au şi distrus aparatul folosind tunul de bord.

Reacţia Rusiei

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a avut o declaraţie pe marginea acestui subiect. Din punctul de vedere al Rusiei, drona era sigur ucraineană. De asemenea, ruşii susţin că acest incident este dovadă clară că armele cumpărate cu ajutorul financiar şi logistic al statelor membre NATO, se întorc acum chiar împotriva acelor state prin faptul că Ucraina nu ştie să se folosească.

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"La Constanța, unde, vă amintiți, a apărut ceva, în mod neașteptat, pentru cetățenii României. Pentru interceptarea țintei, Forțele Aeriene Române au ridicat în aer două avioane de vânătoare F-16. Unul dintre ele a detectat o dronă maritimă ucraineană și a distrus-o cu focul tunului de la bord. Voi repeta încă o dată: nu este prima dată când românii se confruntă pe teritoriul lor, indiferent că este vorba despre uscat sau mare, cu obiecte periculoase fără proprietar provenite din Ucraina. Iată cum armele achiziționate și transmise regimului de la Kiev prin mecanismele NATO se întorc împotriva membrilor Alianței înșiși", a declarer Maria Zaharova în cadrul unei conferinţe de presă.

La acel moment, Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, declara că a discutat cu omologul său din Ucraina, iar acesta i-a dat asigurări că drona distrusă de avioanele F16 nu aparţine armatei ucrainene.