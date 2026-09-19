Premierul desemnat Siegfried Mureșan anunță că viitorul său program de guvernare va porni de la măsurile adoptate de Guvernul Bolojan. El spune că România trebuie să intre într-o etapă de creștere, cu o gestionare responsabilă a banului public, reducerea inflației și investiții acolo unde este nevoie.

Siegfried Mureșan: "Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Bolojan". Ce obiective și-a propus - Facebook / Siegfried Muresan

"Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan şi vom intra într-o etapă de creştere. Ilie Bolojan a stabilizat ţara şi a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creştere", a scris Siegfried Mureşan într-o postare pe Facebook.

Premierul desemnat a prezentat "câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continue: să fim responsabili, să gestionăm cu atenţie banul public, să nu risipim banii oamenilor şi să investim acolo unde este nevoie".

"Aceste lucruri le voi continua. Obiectivul este să reducem inflaţia, să creştem economia şi să îmbunătăţim nivelul de trai al oamenilor", a mai scris Siegfried Mureşan.

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PSD i-a cerut să prezinte planul de guvernare

PSD i-a solicitat prim-ministrului desemnat Siegfried Mureşan să prezinte public planul său pentru România şi să răspundă public la o întrebare fundamentală, dacă vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue, PSD considerând că aceasta ar fi prima dovadă de normalitate politică.

PSD mai spune că întâi trebuie programul pentru România şi măsurile pentru români şi abia apoi discuţii despre voturi pentru o majoritate parlamentară.