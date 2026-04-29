Regele Charles al III-lea al Marii Britanii i-a dat replica marți lui Donald Trump în timpul unei cine de stat la Casa Albă, declarând cu umor că americanii ar vorbi franceza dacă britanicii nu ar fi colonizat și America de Nord.

Regele Charles a făcut astfel o referire la remarcile făcute de președintele american la summitul de la Davos din ianuarie către europeni, unde a afirmat că: fără sprijinul american în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, "ați vorbi germană și puțin japoneză".

Într-un discurs rostit în cadrul opulent al Casei Albe, Charles al III-lea, aflat într-o vizită de stat de luni, a făcut aluzie la dubla origine britanică și franceză a multor nume de locuri din Statele Unite, provenind din așezarea coloniștilor din cele două foste puteri rivale.

"Ați afirmat recent, domnule președinte, că fără Statele Unite, țările europene ar vorbi germana. Îndrăznesc să spun că fără noi ați vorbi franceza?", a glumit monarhul, stârnind râsete în rândul publicului.

Regele a glumit și despre "ajustările" Casei Albe la proiectul costisitor al sălii de bal susținut de Trump. "Regret să spun că noi, britanicii, am încercat, desigur, propriul nostru proiect imobiliar la Casa Albă în 1814", a glumit el. În acel an, soldații regatului au dat foc clădirii.

Regele Charles al III-lea și-a tachinat, de asemenea, aliații, remarcând că cina a fost "o îmbunătățire considerabilă față de Boston Tea Party", când, în 1773, coloniștii au deversat în mare încărcături de ceai britanic puternic taxat.

Donald Trump, la rândul său, și-a atacat adversarii cu propriul său umor. "Vreau să-l felicit pe Charles pentru discursul fantastic susținut astăzi în Congres", a spus el. "I-a ridicat pe democrați în picioare, lucru pe care eu nu l-am putut face niciodată".

Regele Charles al III-lea și Donald Trump au lăudat amândoi "relația specială" dintre Londra și Washington, în ciuda dezacordurilor privind acordul nuclear cu Iranul. Regele i-a oferit omologului său un cadou: clopotul unei nave numite în mod potrivit HMS Trump, un submarin britanic pus în funcțiune în 1944. Regele a spus: "Fie ca acesta să fie o mărturie a istoriei comune a națiunilor noastre și a viitorului lor luminos. Și dacă vreodată veți avea nevoie să ne contactați, vă rugăm să nu ezitați să sunați."

