Un post de radio din Anglia a anunţat din greşeală moartea Regelui Charles. Cum a explicat gafa

Un post de radio local din sud-estul Angliei a prezentat miercuri scuze regelui Charles al III-lea şi ascultătorilor săi după ce a anunţat - din greşeală - moartea suveranului britanic, dând vina pe o defecţiune informatică, relatează AFP, citată de news.ro.

"Procedura 'Monarch', pe care toate radiourile britanice o ţin pregătită, sperând să nu recurgă niciodată la ea, a fost declanşată din greşeală marţi după-amiaza, anunţând din greşeală decesul Majestăţii Sale Regele", a scris pe Facebook directorul postului Radio Caroline, Peter Moore. El a dat vina pe "o eroare informatică care a avut loc în studioul principal".

Emisiunea de marţi după-amiaza nu este disponibilă în "replay" pe site-ul radioului, cu sediul în Essex, în sud-estul Angliei. Radio Caroline "a avut plăcerea să difuzeze mesajul de Crăciun al Majestăţii Sale regina (Elizabeth a II-a, decedată în septembrie 2022) şi pe cel al regelui şi sperăm să putem s-o facem timp de încă mulţi ani", a scris directorul.

După ce şi-a dat seama de greşeală, staţia, care a fost înfiinţată în 1964, a prezentat scuze pe post, iar apoi pe reţele de socializare, regelui şi ascultătorilor, "pentru neplăcerea cauzată". Charles al III-lea se afla într-o vizită în Irlanda de Nord marţi după-amiaza, la momentul la care Radio Caroline i-a anunţat din greşeală decesul. Regele, în vârstă de 77 de ani, este îngrijit în continuare de un cancer, pe a cărui existenţă a dezvăluit-o în februarie 2024.

