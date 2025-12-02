Rezultatele RMN-ului lui Trump au fost făcute publice. Anunţul medicului de la Casa Albă

Președintele Donald Trump a făcut în octombrie un RMN pentru evaluarea sănătății cardiovasculare și abdominale, iar rezultatele au ieșit perfect normale, a anunțat medicul Casei Albe, potrivit CNBC.

Rezultatele RMN-ului au fost publicate la o zi după ce președintele, în vârstă de 79 de ani, le spusese reporterilor că "nu are idee" ce parte a corpului i-a fost scanată. Casa Albă a revenit cu lămuriri: medicul lui Trump, dr. Sean Barbabella, a explicat luni că investigația făcută la Centrul Medical Militar Național Walter Reed a fost o procedură de rutină, preventivă, menită să depisteze din timp eventuale probleme și să confirme că totul funcționează bine.

Examinarea cardiovasculară nu a arătat urme de îngustare a arterelor, probleme de circulație sau anomalii la nivelul inimii și vaselor mari. Medicul a mai spus că camerele inimii au dimensiuni normale, pereții vaselor sunt sănătoși, fără semne de inflamație sau coagulare, iar organele majore sunt în stare bună și bine irigate, fără probleme acute sau cronice. El a descris sistemul cardiovascular al președintelui ca fiind în "stare excelentă".

Casa Albă nu a făcut publice imaginile RMN-ului. Până luni, vizita lui Trump la spitalul militar Walter Reed fusese descrisă doar ca o consultație de control care a inclus și niște investigații imagistice avansate. Nu s-a explicat însă de ce a fost nevoie de aceste proceduri.

Speculaţii privind sănătatea lui Trump

Donald Trump a devenit, în noiembrie 2024, cel mai bătrân preşedinte ales al Satelor Unite. Problema vârstei preşedintelui american s-a aflat în centrul atenţiei în ultimii ani, mai ales în timpul lui Joe Biden, care a arătat numeroase semne de slăbiciune în mandatul său (2021-2025).

În pofida faptului că acestea sunt departe de intensitatea celor ale predecesorului său, Donald Trump nu scapă întrebărilor şi speculaţăiilor pe tema sănătăţii sale. Miliardarul a fost văzut având hematoame pe mâna dreaptă.

Casa Albă a afirmat atunci că aceste vânătăi erau cauzate de ”strîngeri de mâini frecvente” şi faptului că ia aspirină ca tratament cardiovascular standard.

