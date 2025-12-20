Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a învins pe Jake Paul (28 de ani) vineri, prin KO în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist, cu o posibilă fractură la maxilar.

Paul a reuşit să-l evite pe britanicul favorit în primele patru runde, înainte ca Joshua să explodeze, doborându-şi adversarul de două ori într-o rundă a cincea plină de acţiune şi terminându-l cu un croşeu de dreapta devastator în runda a şasea.

"A durat puţin mai mult decât mă aşteptam, dar mâna dreaptă şi-a găsit în sfârşit ţinta", a declarat Joshua, care s-a întors în ring după o pauză de 15 luni.

"Jake Paul s-a descurcat foarte bine în seara asta. Vreau să-i felicit. S-a ridicat de fiecare dată. A fost dificil pentru el, dar a continuat să caute o soluţie. E nevoie de un bărbat adevărat pentru a face asta... dar în seara asta s-a confruntat cu un luptător adevărat", a adăugat Joshua.

După meci, care a fost transmis în direct către aproximativ 300 de milioane de abonaţi Netflix, Joshua l-a provocat pe rivalul său de lungă durată, Tyson Fury.

"Dacă eşti un tip cu adevărat rău, nu mai vorbi atâta, „AJ asta, AJ aia”, hai să ne vedem în ring şi să vorbim cu pumnii", a spus el.

Paul nu a făcut faţă dimensiunii, forţei şi experienţei lui Joshua. "Cred că mi-am rupt maxilarul.Cu siguranţă e rupt, dar omule, a fost bine. O mică bătaie de la unul dintre cei mai buni din toate timpurile... O să mă întorc şi o să câştig centura de campion mondial la un moment da", a spus Paul.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că a urmărit meciul.

"În avion, am apucat să văd meciul lui Jake Paul, şi s-a descurcat foarte bine, mai ales că a dat dovadă de un curaj extraordinar împotriva unui Anthony Joshua foarte talentat şi masiv. Un spectacol fantastic, dar felicitări lui Jake pentru rezistenţa sa şi, sincer, pentru abilitatea sa împotriva unui adversar mult mai mare!", a scris el în social media.

