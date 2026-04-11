Rollercoaster deraiat în Viena: cinci persoane rănite în parcul Prater

Un incident grav a avut loc sâmbătă în Prater, unul dintre cele mai cunoscute parcuri de distracții din Viena, după ce un rollercoaster a deraiat în timpul funcționării. Cinci persoane au fost rănite, două dintre ele fiind transportate la spital.

la 11.04.2026 , 21:20
Vagonul implicat în accident datează din anii 1950, a declarat pentru agenția dpa un purtător de cuvânt al serviciului de urgență.

Două femei, ambele în vârstă de 63 de ani, au fost transportate la spital. Alte trei persoane, rănite ușor, au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Accidentul s-a produs la o atracție cunoscută sub numele de „trenulețul piticilor”. Operatorul a declarat pentru APA că trenulețul circula cu viteză prea mare din cauza unei erori a angajatului aflat la bord.

„Pentru că dispozitivul de frânare de urgență nu a fost activat, primul vagon a deraiat”, a transmis acesta.

Parcul de distracții Prater, cunoscut pentru celebra sa roată panoramică, este una dintre principalele atracții turistice din Viena.

O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
