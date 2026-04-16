Stare de urgenţă în aer pentru un avion Tarom cu 100 de pasageri la bord. Copilotul a simţit că îşi pierde cunoştinţa. Iar pilotul a fost nevoit să aducă singur avionul la sol. Copilotul, Cezar Osiceanu, admite că de vină ar fi fost un spray de ţânţari cu care a dat prin casă, dar recunoaşte şi că, în timpul zborului, a avut un conflict cu pilotul. Surse Observator spun că Tarom l-a suspendat pe copilot din activitate pentru o perioadă de şase luni.

Ora 6 dimineaţa. O aeronavă Boeing 737, cu 100 de pasageri la bord, aparţinând companiei Tarom, decolează de pe aeroportul Otopeni cu destinaţia Amsterdam.

După aproximativ o oră, copilotul Cezar Osiceanu îi spune colegului său că nu se simte bine. Dar aeronava aterizează în siguranţă la destinaţie. La ora 11,30 avionul cu alţi 100 de pasageri la bord decolează spre Bucureşti. Şi din nou, după aproximativ o oră, copilotul spune că îi e rău. După 2 ore şi ceva de zbor starea lui se agravează. Simte că îşi piede cunoştinţa. Comandantul declară stare de urgenţă la bord.

"Mie mi s-a făcut rău atunci. Au fost mai mulţi factori. Seara, am dat de ţânţari. Pe fondul stării de nervozitate creată de domnul respectiv care a avut de la început o atitudine extrem de agresivă la adresa mea... Am simţit că am scăpări din astea - respiraţie şi aşa mai departe şi am zis: "Domnule, să nu se întâmple ceva ...". Mi-am tras scaunul pe spate în aşa fel încât dacă cumva leşinam să nu cad pe manşă şi să se întâmple ceva, Doamne fereşte! Semiconştient eram", povesteşte Cezar Osiceanu, copilot.

La aterizare, ambulanţa era deja pe pistă

Pasagerii au fost evacuaţi pe uşa din spatele aeronavei. Copilotului i-a fost acordat primul ajutor. Dar şi-a revenit în scurt timp şi a plecat acasă. Incidentul a avut loc în august 2021 dar ancheta a fost finalizată abia luna trecută. Autoritatea de investigaţie şi analiză pentru siguranţa aviaţiei civile a catalogat incidentul ca fiind unul grav.

Surse din interiorul companiei spun că, de fapt, incidentul ar fi fost înscenat de copilot pentru colegul său, căpitanul aeronavei. În urma unor controale medicale repetate care ar fi arătat faptul că pilotul secundar era apt de zbor - Tarom a luat decizia de a-l suspenda din activitate pentru o perioadă de şase luni.

"Am fost oprit medical de la zbor ca să se poată executa aceste controale. Fiind în pandemie, controalele medicale au fost vreo trei luni de zile", povesteşte Cezar Osiceanu, copilot.

În plus, Tarom a decis şi ca cei doi piloţi să nu mai urce în aceeaşi cabină, iar Cezar Osiceanu să zboare doar pe curse scurte şi numai alături de colegi cu experienţă: "Ţinând cont de incident TAROM a procedat la planificarea viitoare a secundului din zborul respectiv în echipaj suplimentat cu Safety Pilot, planificarea acestuia în echipaj cu instructor de zbor sau comandant cu experiență și evitarea planificării acestuia la zboruri care pot genera starea de oboseală (zboruri de noapte, zboruri cu durată mai mare de două ore pe tronson)".

Încă de acum 10 ani, într-un interviu acordat emisiunii "În premieră", pilotul Cezar Osiceanu se plângea de condiţiile grele de muncă dar şi de programul extrem de solicitant de la Tarom.

"Am avut un coleg care a făcut un accident, norocul nostru a fost că l-a făcut exact în momentul în care porneau motoarele", povestea Cezar Osiceanu, pilot Tarom.

Osiceanu spune că în perioada incidentului nu avea acces nici măcar la gustări, pentru a scăpa de starea de rău.

"În perioada respectivă, după cum ştiţi, nu se mai servea nimic, piloţii nu mai primeau nimic- nici pasagerii. Mureai de foame liniştit", povestea Cezar Osiceanu, pilot Tarom.

În iulie 2024, Osiceanu se declara inapt de zbor pe motiv că ar fi făcut indigestie de cel puţin 10 ori provocată de mâncarea expirată pe care compania le-o oferea. Fix atunci, nu mai puţin de 30 de piloţi, toţi de la Tarom, refuzau să mai zboare, iar pe Aeroportul Otopeni a fost haos din cauza zecilor de curse anulate.

