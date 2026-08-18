Român găsit mort într-o mașină răsturnată într-un canal din Spania. Șoferul, băut, a fugit de la fața locului

Un român a murit în urma unui accident de circulație care s-a produs în regiunea spaniolă Golmes. Potrivit Segre, trupul bărbatului ar fi fost găsit într-un automobil răsturnat în canalul Urgell. Bărbatul ar fi fost pasager în autovehiculul răsturnat, iar șoferul, care ar fi fost băut, l-a abandonat pe românul de 42 de ani în mașină.

Incidentul s-ar fi petrecut duminică după-amiază. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit într-un vehicul răsturnat în canalul Urgell, în localitatea Golmés din regiunea Pla d'Urgell. Victima se afla pe scaunul din dreapta, în față. Potrivit Segre, șoferul a fugit, fiind arestat ulterior în Mollerussa.

Polițiștii l-au identificat pe proprietarul vehiculului, care era și șoferul mașinii în momentul producerii accidentului. Bărbatul se afla în stare de ebrietate la domiciliul său din Mollerussa și nu le-a explicat agenților de ce nu a sunat la serviciile de urgență pentru a-l ajuta pe celălalt pasager.

Acesta a fost arestat pentru omor din culpă și omisiunea acordării de ajutor.