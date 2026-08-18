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Român găsit mort într-o mașină răsturnată într-un canal din Spania. Șoferul, băut, a fugit de la fața locului

Român găsit mort într-o mașină răsturnată într-un canal din Spania. Șoferul, băut, a fugit de la fața locului Imagine ilustrativă - ProfiMedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.08.2026, 20:09 | Modificat la 18.08.2026, 20:12

Un român a murit în urma unui accident de circulație care s-a produs în regiunea spaniolă Golmes. Potrivit Segre, trupul bărbatului ar fi fost găsit într-un automobil răsturnat în canalul Urgell. Bărbatul ar fi fost pasager în autovehiculul răsturnat, iar șoferul, care ar fi fost băut, l-a abandonat pe românul de 42 de ani în mașină. 

Incidentul s-ar fi petrecut duminică după-amiază. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit într-un vehicul răsturnat în canalul Urgell, în localitatea Golmés din regiunea Pla d'Urgell. Victima se afla pe scaunul din dreapta, în față. Potrivit Segre, șoferul a fugit, fiind arestat ulterior în Mollerussa.

Polițiștii l-au identificat pe proprietarul vehiculului, care era și șoferul mașinii în momentul producerii accidentului. Bărbatul se afla în stare de ebrietate la domiciliul său din Mollerussa și nu le-a explicat agenților de ce nu a sunat la serviciile de urgență pentru a-l ajuta pe celălalt pasager.

Acesta a fost arestat pentru omor din culpă și omisiunea acordării de ajutor.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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