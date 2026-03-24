Video Român, părăsit de iubită după ce i-a luat un bilet la loto. Femeia a câştigat 500.000 de euro cu el
Banii nu aduc fericirea, dar pot să o spulbere... este cazul unui cuplu de români din Italia, despărţiţi de un fabulos câştig la Loto. Biletul care i-a adus femeii peste 500.000 de euro i-a fost dăruit de partenerul ei, care se aştepta să primească jumătate din sumă. Doar că, în loc să împartă banii, românca a dispărut.
5 euro a plătit pentru biletul norocos românul stabilit în oraşul italian Carsoli. Cadoul oferit iubitei s-a dovedit însă mult mai valoros decât se aşteptau amândoi.
Imediat după ce a aflat că a câştigat peste jumătate de milion de euro, femeia s-a dus singură la bancă să ridice premiul. Iar apoi a dispărut cu bani cu tot. Presa italiană scrie că s-ar afla la sora ei, în oraşul Modena, o altă ipoteză e că a părăsit deja ţara.
Bărbatul, muncitor în construcţii, se aştepta ca femeia să împartă cu el premiul. Dezamăgit, spune că a consultat un avocat şi va depune plângere la Garda Financiară.
Cazul a dat naştere unor dezbateri aprinse pe reţelele sociale din Italia. Mulţi cred că românca este îndreptăţită să păstreze toată suma de bani pentru că biletul i-a fost oferit cadou, în timp ce alţii consideră că premiul trebuia împărţit cu partenerul ei.
