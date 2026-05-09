Sorana Cîrstea, victorie de senzație în faţa numărului 1 WTA Aryna Sabalenka

Sorana Cîrstea a câștigat sâmbătă un meci spectaculos la Roma împotriva liderului mondial Aryna Sabalenka și s-a calificat în optimile turneului după o revenire în trei seturi.

Sorana Cîrstea (ROU) în timpul meciului dintre Aryna Sabalenka și Sorana Cîrstea (ROU) la Openul Italiei de la Roma, sâmbătă, 9 mai 2026 - Profimedia

Jucătoare română, Sorana Cîrstea, a reușit o victorie extraordinară sâmbătă la Mastersul de la Roma, după ce a eliminat-o pe liderul mondial, Aryna Sabalenka, în turul al treilea și s-a calificat în optimile de finală, scrie ProSport.

Cîrstea s-a impus în fața belarusei cu scorul de 2-6, 6-3, 6-4, după un meci care a durat peste două ore și care este considerat una dintre cele mai importante victorii din cariera sa, mai ales într-un moment târziu al parcursului său în circuitul WTA.

Victorie incredibilă pentru Sorana Cîrstea

Partida a început în favoarea Sabalenkăi, care a câștigat primul set, însă jocul s-a echilibrat ulterior. Sorana Cîrstea a devenit treptat mai agresivă, și-a folosit mai bine lovitura de dreapta și a început să câștige tot mai multe game-uri.

În setul al doilea, Sabalenka a condus cu 2-0 și 3-2, însă românca a revenit puternic, a câștigat patru game-uri consecutive și a dus meciul în decisiv.

Setul final a fost unul extrem de tensionat. Sorana Cîrstea a început cu break, dar a pierdut imediat serviciul. La 2-2 s-a disputat cel mai lung game al meciului, câștigat de româncă la a patra minge de break.

Ulterior, românca s-a desprins la 4-2, a ajuns să servească pentru meci la 5-4, însă Aryna Sabalenka a reușit break-ul și a egalat.

La finalul meciului, scorul a ajuns la 6-5 pentru Sorana Cîrstea, iar românca a servit din nou pentru victorie și a ieșit învingătoare, obținând calificarea în faza următoare a turneului.

