Rusia acuză Ucraina că a încălcat armistițiul de Ziua Victoriei: aproape 9.000 de incidente raportate

Ministerul rus al Apărării a acuzat Ucraina că a încălcat armistițiul de trei zile anunțat cu ocazia Zilei Victoriei, susținând că au avut loc mii de atacuri cu drone, artilerie și mortiere asupra pozițiilor ruse și infrastructurii din Crimeea și alte regiuni. Kremlinul afirmă că armata rusă a răspuns „simetric”, în timp ce parada militară din Piața Roșie s-a desfășurat fără incidente. Armistițiul ar fi fost convenit cu sprijinul președintelui american Donald Trump și confirmat de Moscova și Kiev.

Vladimir Putin, președintele Rusiei, participă la o paradă militară în Piața Roșie de Ziua Victoriei, pentru a marca 81 de ani de la victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei - Profimedia

"În pofida armistiţiului anunţat, forţele ucrainene au atacat poziţiile trupelor noastre cu drone de atac şi artilerie", a declarat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat.

În total, se specifică în comunicat, ucrainenii au făcut 12 încercări de a avansa spre poziţiile deţinute de armata rusă în diverse sectoare ale frontului. În plus, se adaugă în comunicat, ucrainenii ar fi atacat infrastructura civilă din peninsula Crimeea, mai multe regiuni de frontieră, Caucaz şi alte zone precum Moscova şi Perm (Urali).

Aproape 9.000 de incidente raportate

Articolul continuă după reclamă

Ministerul Apărării a estimat 8.900 de încălcări ale armistiţiului de către ucraineni, inclusiv peste 7.000 de atacuri cu drone şi peste 1.000 de atacuri cu tancuri, artilerie, lansatoare de rachete şi mortiere de la intrarea în vigoare a acestuia la miezul nopţii.

El a subliniat că, în consecinţă, trupele sale trebuiau să răspundă "simetric". Anterior, Kremlinul a negat orice încercare a Ucrainei de a sabota parada militară din Piaţa Roşie, care marchează cea de-a 81-a aniversare a victoriei Armatei Roşii asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

"Nu au încercat nimic. Totul a mers bine", declarase purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, presei locale.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri seară un acord între cele două părţi beligerante pentru un armistiţiu de trei zile (de sâmbătă până luni) în Ucraina, care a fost confirmat ulterior de Kremlin şi de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰